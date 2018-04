Kroos se spogleduje z nadnaravnim

MÜNCHEN – Od dveh polfinalnih merjenj v letošnji nogometni ligi prvakov seveda naziv derbi pritiče obračunu med Bayernom in Realom, Liverpool in Roma sta pač na evropskih igriščih skozi zgodovino tekmovanja preveč nihala. Nocoj ob 20.45 bo v bavarski metropoli uvodna polfinalna tekma med nemškim in španskim velikanom, oba kluba pa imata kar nekaj skupnih junakov. Trener Bayerna Jupp Heynckes je Real leta 1998 popeljal do naslova evropskega klubskega prvaka, enako mu je uspelo tudi z Bavarci v sezoni 2012/13. Takrat je z Bayernom slavil trojno krono, osvojil je še naslov v nemškem prvenstvu in pokalu, to je tudi edini trojček južnih Nemcev v zgodovini. Ta uspešna zgodba se lahko ponovi letos, kar bi bil idealen labodji spev 72-letnega Heynckesa, preden bi še drugič odšel v pokoj; v naslednji sezoni ga bo zamenjal Niko Kovač. Drese Bayerna in Reala pa so nosili oziroma nosijo Arjen Robben, James Rodriguez in Toni Kroos.



»Obračun z Realom je kot ognjemet, dvoboj velikanov v pravem pomenu besede. Oba kluba imata bogato in uspešno tradicijo v evropskem nogometu, ljuba jima je napadalna igra,« se pomembnosti dogodka zaveda trener Münchenčanov, ta v ligi prvakov z dvanajstimi zaporednimi zmagami drži tudi rekordno znamko po uspešnosti. A nasproti bo stal Cristiano Ronaldo, z 22 zadetki v dvanajstih tekmah nesporni strelski kralj elitnega tekmovanja stare celine v tej sezoni. »Ronalda je nemogoče povsem ustaviti, še posebno ne s posamičnim pokrivanjem, to nam lahko uspe le s sodelovanjem vseh igralcev,« meni Bayernov branilec Jérôme Boateng. »Moramo izrabiti vsako njihovo napako, hkrati pa biti pazljivi v obrambi. Real je dobil zadnji dve ligi prvakov, je favorit, a to še ne pomeni, da se bo avtomatsko uvrstil v finale,« je realen optimist napadalec Robert Lewandowski. Kraljevemu klubu pa manjka prispevek Ronaldovih soigralcev. »Resda na zadnjih dveh srečanjih proti Malagi in Athletic Bilbau nismo bili najbolj učinkoviti, a moramo razmišljati pozitivno. To je nogomet, v njem je vse možno, ne glede na to, kdo se meri na igrišču,« razmišlja Realov trener Zinedine Zidane. »Liga prvakov v nas osvobodi posebne moči. Odigrali smo že mnogo pomembnih tekem, v težkih trenutkih znamo zadržati mirnost, saj vemo, da lahko vsakogar premagamo,« nadnaravne moči vidi Toni Kroos. Povratna polfinalna tekma bo 1. maja.