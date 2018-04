Kralje bo bolelo vse poletje

LOS ANGELES - Hokejisti kluba Vegas Golden Knights, ki so ga ustanovili šele lani, so pripravili nov čudež na ledu. Potem ko so redni del prvenstva v NHL prepričljivo končali na vrhu lestvice v pacifiški diviziji, so v uvodnem krogu končnice s 4:0 v zmagah (1:0, 2:1 – po podaljšku, 3:2 in 1:0) odpihnili Los Angeles Kings, ki jim poveljuje slovenski kapetan Anže Kopitar. Zlati vitezi so se v zgodovino najmočnejše hokejske lige na svetu vpisali kot prvo moštvo, ki je v svoji krstni sezoni boja za Stanleyjev pokal napredovalo brez izgubljene tekme. Zadnji medsebojni obračun so včeraj v gosteh dobili z nogometnim izidom 1:0, zmagoviti gol pa je v 25. minuti dosegel Brayden McNabb, ki je, zanimivo, še lani nosil dres kraljev. Ker so se mu vodilni pri Los Angelesu tako zlahka odrekli, je bil zadetek, ki ga je zabil svojim nekdanjim soigralcem, toliko slajši.



»Če sem iskren, zares nisem pričakoval, da bom zadel proti kraljem,« je priznal 27-letni Kanadčan in dodal, da se počuti res dobro, ker je dosegel odločilni gol za četrto zmago svojega novega moštva iz Las Vegasa in ga popeljal v polfinale zahodne konference. V njem bodo najverjetneje prekrižali palice z morskimi psi iz San Joseja, ki proti račkom iz Anaheima vodijo že s 3:0 v zmagah. Med glavnimi junaki zlatih vitezov je bil še en že odpisani igralec, namreč vratar Marc-Andre Fleury, ki je ubranil vseh 31 strelov in še drugič v tej seriji ohranil mrežo nedotaknjeno. »Bilo je noro do konca, kralji so namreč vse do zadnje minute brenčali okrog mojih vrat,« je po tekmi vidno odleglo 33-letnemu Kanadčanu, ki je bil do lanskega prihoda v Las Vegas več kot deset let član pingvinov iz Pittsburgha, s katerimi je osvojil tri Stanleyjeve pokale. Kot je pripomnil, s soigralci med sezono niso razmišljali o rekordih novoustanovljenega kluba.



»Želeli smo si le igrati in zmagovati. Kakor pač tudi v drugih moštvih,« je razkril Fleury, ki je za svoje obrambe prejel številne čestitke. S pohvalami na njegov račun ni skoparil niti trener Gerard Gallant. »Vedeli smo, da smo z njim dobili pravega superzvezdnika, ko smo ga pripeljali v naše vrste. Proti Los Angelesu je bil res izjemen.« Medtem ko zlati vitezi, razumljivo, niso skrivali radosti, pa so kralji sklonjenih glav zapuščali led v svojem Staples Centru. »Imeli smo svoje priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Nismo dosegli dovolj golov. Z vsega tremi zadetki na štirih tekmah seveda ne moreš zmagati serije,« je preračunal 30-letni Hrušičan, povsem potrti pa so bili tudi njegovi soigralci. »V naši slačilnici vlada velikansko razočaranje. Tega izpada zlepa ne bomo pozabili, bolelo bo vse poletje,« je bil potolčen tudi Alec Martinez.