Kontrec: Še premalo smo pomladili moštvo

BUDIMPEŠTA – Katastrofalen uvod slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu divizije I-A na Madžarskem sproža nova in nova vprašanja. Kaj je šlo narobe v pripravi na turnir, pred katerim so risi veljali za glavne favorite za napredovanje, zdaj pa so v prvi vrsti obsojeni na boj za obstanek v tej konkurenci. »Predstavniki Mednarodne hokejske zveze, sodniki in člani drugih reprezentanc me sprašujejo, kaj se dogaja z nami, jaz pa jim težko povem konkreten razlog. Glede na kakovost ekipe in trenerjev ter izkušnje sem seveda zelo razočaran. Dejstvo je, da se v igri zelo mučimo. Pripravili smo si veliko priložnosti, toda v celoti bi morali igrati precej bolje. Česa takšnega ni pričakoval nihče od nas,« je z zaskrbljenim obrazom povedal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije in vodja reprezentance na SP Dejan Kontrec, ki je sicer slutil težave: »Pripravljalni tekmi z Madžarsko in Avstrijo sta pokazali, da naša igra in učinkovitost šepata. Žal se je to preneslo tudi na prvenstvo.« Dva huda zdrsa proti Veliki Britaniji in Poljski sta sprožila alarm, po črnem scenariju bi lahko risi izpadli celo v tretjerazredno divizijo II. »Zdaj so odprte vse opcije, sredi turnirja ne moremo veliko vplivati z alarmi in podobnim. Imamo trenerje in igralce, ki morajo kar najbolje odigrati do konca. Naša kakovost ni sporna, toda igra nam ni stekla. Upam, da se bo to zgodilo proti težjim nasprotnikom,« je pred tekmo z Madžarsko dejal Kontrec. Mar SP spet v Ljubljani? V primerjavi z olimpijskim turnirjem, na katerem je Slovenija premagala ZDA in Slovaško, manjkajo nekateri ključni igralci zaradi poškodb, kazni in odločitve selektorja Karija Savolainena, ki je začel proces pomlajevanja reprezentance. »Po mojem mnenju je v tej reprezentanci še premalo novih, svežih obrazov. Glede na videno v finalu državnega prvenstva imamo nekaj obetavnih igralcev, ki bi lahko ob našem močnem strokovnem vodstvu veliko pridobili na tem prvenstvu. To bi bil ustrezen trenutek za njihovo uveljavljanje, saj je treba gledati v prihodnost. Sedanji rod je dosegel ogromno, a ne moremo računati s tem, da bo igral večno. Jasno mi je, da po uspehih med elito ter sedmem in osmem mestu na OI to prvenstvo zanje ni noben poseben dogodek. Morda bi lahko že letos potegnili drznejše poteze v smeri pomlajevanja. Mlajši prinesejo svežo energijo, željo po uspehu, ta turnir bi jim bil ogromna motivacija. Zavedam se, da nikoli ni pravi trenutek za pomlajevanje, a je ta proces nujen. Saj ne mislim, da je treba zamenjati dvajset igralcev, a so spremembe naravne ne glede na rezultatski padec. Z mladimi bi bil tudi obstoj v diviziji I sprejet drugače. A trenerski štab se je odločil po svoje, stojim za njimi, upam pa, da bomo dosegli želen rezultat,« nam je v preddverju hotela Danubius, ki je v neposredni bližini arene Laszla Pappa, razlagal Kontrec, tudi nekdanji as reprezentance in Olimpije. Glede na položaj, v katerem se je znašla slovenska reprezentanca, bi lahko v kratkem pričakovali zanimanje za izvedbo SP divizije I v Ljubljani. »Pred tem turnirjem mi kaj takega ni padlo na pamet, tudi zdaj je še vse odprto, vsekakor pa je treba razmišljati v več smeri. Če se zgodi, da ostanemo v tem razredu, bomo kandidirali za organizacijo prvenstva v Ljubljani. Ker stožiška dvorana ni primerna za hokej, bi bila spet v igri Hala Tivoli,« je še pojasnil prvi operativec HZS Dejan Kontrec in dodal: »Ni časa za stokanje, igralci bodo morali premostiti vse težave in se rešiti iz tega zapletenega položaja.« Na vrsti sta še obračuna s Kazahstanom (jutri) in Italijo (sobota).