Kari Savolainen se je poslovil

BUDIMPEŠTA – »V slačilnici sem fantom povedal, da je to šport, včasih si vesel, drugič pač ne. Spoštovati moramo ta rezultat. Vem, da so vsi dali vse, kar so trenutno premogli. Zato sem ponosen nanje in na vse druge člane reprezentance. To je bil nenavaden turnir in takšna je bila tudi naša zadnja tekma, ki smo jo izgubili v zadnjih trenutkih. Upam, da takšne izkušnje ne bom doživel nikoli več,« je povedal selektor Slovenije Kari Savolainen, ki je kot šef brez zadržkov prevzel odgovornost za neuspeh. »Ne morem reči, da bi kaj spremenil. Vedno sprejmeš odločitve na podlagi tega, kar se dogaja v tistem trenutku. Pozneje je smešno poskusiti spreminjati stvari za nazaj. Delali smo to, za kar smo mislili, da je najbolje,« je pojasnil finski strokovnjak, ki se, kot vse kaže, poslavlja od slovenske izbrane vrste. »Z vodstvom zveze ni bilo nobenih razgovorov o tem. Rad imam te igralce in ozračje v moštvu. V tednu dni bom oddal svoje poročilo, potem bomo videli, kako bo. Že pred časom sem se odločil, da ne bom več delal kot trener, a je lani nenadoma prišlo vabilo iz Slovenije, ki ga nisem mogel zavrniti. Čez leto dni se bom upokojil v moji redni službi na športnem inštitutu. Če bom zdrav, bom razmislil o nadaljevanju trenerske kariere. Odprte so vse opcije,« je napovedal 62-letni Finec, ki je tretjič sodeloval z risi (prej 2003–2005 kot selektor in 2010–2013 kot svetovalec), potem pa se je s stiskom rok poslovil od vsakega slovenskega novinarja posebej.



Ni skrivnost, da si v HZS želijo prevetriti strokovno vodstvo. Generalni sekretar in prvi operativec zveze Dejan Kontrec je napovedal spremembe, tudi nadaljnje pomlajevanje izbrane vrste. Savolainen je o tem povedal: »Zamenjava rodu se ne zgodi kar čez noč. Ne moreš kar nekje poiskati vrste novih igralcev, ki zamenjajo stare. Za reprezentanco morajo igrati najboljši ne glede na starost. To mora biti izziv tudi za mlade. Ko bodo dovolj zreli, bodo oblekli reprezentančni dres. Zavedam se, da je število igralcev v Sloveniji majhno. Težko je nadomestiti na primer Jana Muršaka in druge. Naši mladi fantje tukaj niso razočarali, korektno so opravili svoje delo.« Kdo bi lahko bil novi selektor? To je vprašanje, ki bo najbolj vznemirjalo do skupščine HZS, kjer bodo volili vodstvo za prihodnja štiri leta. Verjetno bosta na čelu HZS ostala predsednik Matjaž Rakovec in Kontrec, do odločitve pa lahko kibici zagovarjajo ali zavračajo Matjaža Kopitarja, Iva Jana, Nika Zupančiča, Eda Terglava in druge domače strokovnjake ali si omislijo novega kandidata iz tujine.