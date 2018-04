Jeseničani dvignili pokal sredi Ljubljane

SŽ Olimpija – Sij Acroni Jesenice 1: 4

Dvorana Tivoli, gledalcev 2500, sodniki: Lešnjak, Trilar (glavna), Režek, Snoj (vsi Slovenija).

Strelci: 0 : 1 Logar (Svetina, 23.), 0 : 2 Planko (Pem, 38.), 0 : 3 Pem (Planko, Alagić, 47.), 1 : 3 Pesjak (Chvatal, Orehek, 52.), 1 : 4 Čimžar (U. Sodja, 60.).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Sij Acroni Jesenice 8.

LJUBLJANA – Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v četrti finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali SŽ Olimpijo s 4 : 1. S skupnim izidom 3 : 1 v zmagah so si zagotovili naslov prvaka za sezono 2017/18, skupno je to 12. lovorika za jeseniški hokej v samostojni državi, Ljubljančani pa ostajajo pri 15 naslovih.Prvo tekmo so Jeseničani doma dobili s 3 : 2, drugo v gosteh s 5 : 3, tretjo pa Ljubljančani s 4 : 3.