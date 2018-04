Je ogenj zmajev zmožen staliti gorenjsko jeklo?

Čeprav gre za finale državnega prvenstva v športu, kjer je imela Slovenija letos reprezentanco na olimpijskih igrah, derbijev med železarji in zmaji, ki imajo najdaljšo tradicijo v kolektivnih športih pri nas, ne boste mogli spremljati na programu TV Slovenija. Pač še ena v nizu nerazumljivih odločitev v športnem uredništvu in programskem vodstvu nacionalne televizije. Prenosov ne bo niti na nobeni od komercialnih televizij.

LJUBLJANA – Potem ko so hokejisti Sij Acroni Jesenic v tej sezoni dobili deset od enajstih dvobojev s SŽ Olimpijo v alpski ligi in finalu pokalnega tekmovanja, se kar sam po sebi ponuja najverjetnejši scenarij finala državnega prvenstva, kjer bodo železarji in zmaji igrali na tri zmage, prvi obračun pa bo danes ob 20. uri v jeseniški dvorani Podmežakla. Ljubljansko moštvo je imelo kar mesec dni odmora po izpadu iz končnice alpske lige proti Jeseničanom, ki so prejšnji teden izpadli v polfinalu proti branilcu naslova Rittnu. Rdeči iz Gorenjske so imeli tako devet dni tekmovalnega premora. »Zdaj smo zunaj tekmovalnega ritma tako kot Olimpija, ob tem pa nekaj naših mlajših igralcev igra v finalu lige EBEL do 20 let z madžarskim Fehervarjem, kjer bo odločala zadnja, peta tekma. Prva tekma z Olimpijo bo pokazala marsikaj, želimo si priigrati prednost pred domačimi navijači. Imamo stabilno igro skozi vso sezono, zato večjih sprememb nima smisla uvajati. V polfinalu alpske lige smo proti Rittnu izpadli le zaradi pomanjkanja izkušenj. Olimpija ima nekaj prekaljenih igralcev, toda razmerje moči bo tokrat drugačno,« previdno ocenjuje trener Sij Acroni Jesenic, ki je na namig o morebitnih provokacijah zmajev odvrnil: »Če bo tako, imamo pripravljen odgovor. Vendar pa vseeno pričakujem, da ne bo umazane igre in da bodo tudi sodniki dobro opravili svoje delo.«Pri SŽ Olimpiji se je marsikaj podrlo s poškodbo kolena in neuresničeno olimpijsko željo prvega vratarja, ki bo tokrat zaradi razmer (je na SP do 18 let v Latviji) na klopi. »Zavedamo se, proti komu igramo. Jeseničani so zagotovo favoriti. V našo igro bomo vnesli nekaj svežine, poskušali bomo odpraviti pomanjkljivosti in biti čim bolj dostojen nasprotnik. Vsekakor se nismo vnaprej predali, računamo na presenečenje,« je napovedal trener SŽ Olimpije. Druga tekma bo na sporedu v torek, 10. aprila, ob 19.15 v Tivoliju, tretja v četrtek, 12. aprila, ob 19. v Podmežakli, morebitna četrta v soboto, 14. aprila, v Tivoliju in morebitna peta v ponedeljek, 16. aprila, v Podmežakli.