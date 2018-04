Jan Urbas pred obračunom z Italijo: Na glavo!

Robert Sabolič bo stisnil zobe po težavah s kolenom v dvoboju s Kazahstanom. FOTO: AP

Anže Kuralt bo s soigralci dal vse za zmago na odločilni tekmi. FOTO: AP

BUDIMPEŠTA – Za slovenske hokejiste je na svetovnem prvenstvu divizije I-A prišel dan D. Danes ob 16. uri se bodo pomerili z Italijo, v primeru zmage pa bodo napredovali v elitno skupino. Ker so tekmeci izjemno izenačeni, do zadnjega ne bo jasno, kdo napreduje in kdo izpade iz divizije I-A. Preostali današnji tekmi sta Kazahstan – Poljska (ob 12.30) in Madžarska – Velika Britanija (ob 19.30).Vrstni red pred zadnjim krogom: Velika Britanija 9 točk, Italija, Kazahstan, Slovenija in Madžarska po 6 točk, Poljska 3.Po zmagi proti Kazahstanu s 5 : 3 je selektor risovpovedal: »Pred dvema dnevoma smo bili v zelo težkem položaju. Zdaj imamo dve pomembni zmagi. Kazahstan je zelo močna ekipa in lepo je, da smo jih premagali. Igralci so res dali vse od sebe in so trpeli, po tekmi ni bilo nikogar, ki ne bi imel na sebi nekaj ledu, s čimer so blažili manjše poškodbe.«Napadalecsi je žal zlomil palec in danes ne bo igral. Včeraj je v ekipi manjkal branileczaradi poškodbe prepone. Nekateri so načeti, tudi strelec treh golov proti Kazahstanu, vendar bodo vsi stisnili zobe za odločilno tekmo.»Mislim, da smo več kot zasluženo zmagali. Tako kot na prejšnji tekmi čestitke vsem fantom, borba je bila od prve do zadnje minute. Bili smo boljši tekmec celo tekmo, dali smo gol z igralcem več, že prej sem rekel, da bo to pomagalo. Vsi smo naredili, kar smo se pred tekmo zmenili, Kazahstanci so samo nabijali plošček po ogradi in čakali na protinapade. Steklo je tudi naši peterki. S temi dobrimi občutki moramo iti na tekmo z Italijo,« je dejal kapetanin o načinu igre na zmago proti azzurrom dodal: »Gremo na glavo!«