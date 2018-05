Gajser peti v Rusiji

MOSKVA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v ruskem Orljonoku osvojil peto mesto, potem ko je bil peti v prvi vožnji in četrti v drugi. Zmagal je Belgijec Clement Desalle



Gajser je po slabšem začetku sezone, ko je zaradi poškodbe tudi izpustil prvo dirko, počasi ujel priključek s tekmeci. Na prejšnji postaji SP na Portugalskem je prvič v sezoni prišel do zmagovalnih stopničk za tretje mesto.

V Rusiji, kjer so dirko postavili na praznični 1. maj, je v kvalifikacijah imel smolo, po padcu se je moral prebijati iz ozadja in si je privozil 14. izhodišče.

V uvodni vožnji je začel na osmem mestu, potem se je hitro prebil do petega, višje pa nato ni mogel, saj so bile razlike med tekmeci pred njim že prevelike.

V drugi vožnji pa je Gajser startal nekoliko bolje in se prebil do tretjega mesta, v zadnjem krogu pa ga je še prehitel Francoz Romain Febvre in ga potisnil na četrto. Za Gajserja to v seštevku dirke ni bilo dovolj za zmagovalni oder. Drugo vožnjo je dobil Herlings pred Desallom.



Sezona SP se bo nadaljevala 13. maja v latvijskem Kegumsu.