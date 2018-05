Froome burka Giro, Polanc po novo zmago

LJUBLJANA - Jutri se bo z 9,7 kilometra dolgim kronometrom v izraelskem Jeruzalemu začela že 101. kolesarska dirka po Italiji. Na njej bo v ekipi Sky tekmoval tudi Chris Froome, ta pa bi s skupno zmago postal šele tretji kolesar po Eddyju Merckxu in Bernardu Hinaultu, ki bi hkratno držal zmage na vseh treh največjih etapnih dirkah na svetu: na Giru d'Italia, Tour de Franceu in Vuelti a España. V ožji krog favoritov rožnate dirke, ki se prvič začenja zunaj Evrope, se prištevata tudi lanski zmagovalec, Nizozemec Tom Dumoulin, in Italijan Fabio Aru. A to ni bila glavna tema kolesarskih pogovorov pred letošnjim italijanskim krogom.



Froomova prekoračitev dovoljenega odmerka zdravila za astmo s prepovedano snovjo salbutamolom za časa Vuelte, prijavljenega ga ima kot terapevtsko izjemo, je glede neodločnosti Mednarodne kolesarske zveze in njenega ravnanja z Britancem v rokavicah, tudi lastna ekipa ga ni suspendirala, tudi sama po sebi izjema. Dopinški gordijski vozel se javno vleče že od decembra, Froome pa je za dopinški prekršek sicer izvedel že med septembrskim svetovnim prvenstvom na Norveškem. »Nisem storil ničesar napačnega, doslej še nisem bil česar koli obdolžen in upam, da bom popolnoma oproščen vseh sumov,« je še pretekli teden navrgel Chris Froome. Če bi bil dopinško spoznan za krivega, pa mu seveda grozi odvzem skupne zmage na španskem krogu in izničenje uspeha na Giru. Bliža se tudi julijski Tour, kjer prireditelji Britanca že čakajo na nož. Na startu Jan Polanc, Matej Mohorič in Domen Novak Slovenija bo na letošnjem italijanskem krogu v ogenj poslala tri kolesarje, ti bodo lovili etapne uspehe. Jan Polanc ima že dve zmagi, leta 2015 je dobil etapo od La Spezie do Abetoneja, lani pa je bil najhitrejši pri ciljnem vzponu na ognjenik Etna. »Težko kaj povem o formi. Lani v podobnem času sem bil na dirki po Hrvaški, vedel sem, kako sem pripravljen. Na dirki sem tokrat v drugačni vlogi, pomočnik bom Fabiu Aruju, ne bo toliko prostih rok kot lani. Že zaradi mojih ambicij bi si želel, da bi poskušal pobegniti. Od začetka pa bo to težko, kapetana še nismo imeli v igri za končne stopničke. Zato prvi teden ne pričakujem prostih rok,« je opomnil član ekipe UAE Emirates Jan Polanc. Leta 2016 je etapo v posamični vožnji na čas dobil tudi Primož Roglič, Luka Mezgec pa je bil leta 2014 najboljši v ciljnem sprintu zadnje etape s finalno destinacijo Trstom. Na Giru 2018 bosta slovenske barve branila še Matej Mohorič, lani je dobil etapo na Vuelti, in debitant Domen Novak, oba poklicno kolesarita za Bahrain-Merido. »Zadovoljen sem s formo, z veseljem pričakujem dirko. Pred Girom postajam vse boljši, računam, da bom nanj prišel v najboljši pripravljenosti. Zagotovo se bo v 21 etapah našla kakšna priložnost za lov na etapno zmago, sicer pa na oko, ko pogledaš profile trase, nobena etapa ni pisana na kožo ubežnikom,« je bil kratek Mitja Mohorič, nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani.