Celjani po porazu v polfinalu vendarle do zmage

SKOPJE – Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zaključnem turnirju regionalne lige SEHA v Skopju osvojili končno tretje mesto, potem ko so v malem finalu premagali beloruski Meškov iz Bresta z 31 : 28 (15 : 14).



Že v četrti minuti so si priigrali tri gole prednosti (4 : 1), toda v končnici prvega in v začetku drugega polčasa so močno popustili, da so Belorusi v 32. minuti povedli s 16 : 15. V 45. minuti so spet povedli s 23 : 22 in nato vodstvo obdržali do konca.



V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Mlakar s sedmimi goli, Mačkovšek in Makuc sta prispevala po pet zadetkov, izkazal pa se je tudi vratar Lesjak s 16 obrambami.