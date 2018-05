Če se zdi nerešljivo, je tu vedno Tavares

LJUBLJANA – Po turbulentnem marcu, ko so nogometaši Maribora izgubljali kot po tekočem traku, krizo rezultata pa je z neokusnim vedenjem na stranski tir potisnil športni direktor Zlatko Zahović, ki po svoje kar uživa v (povsem neboleči) šestmesečni prepovedi opravljanja funkcij v nogometu, se je za vijolične začela pomlad v najboljšem pomenu besede. Nanizali so šest zaporednih zmag, medtem ko je glavni tekmec za naslov Olimpija – igrala je večerno tekmo v Kidričevem – pošteno popustila. Ravno zato na Štajerskem spet vzklikajo: »Vijolice cvetijo spomladi.«



Maribor je v 30. krogu v gosteh premagal še Rudar (3:1) z dvema goloma neuničljivega kapetana Marcosa Tavaresa, in če bo v tem ritmu nadaljeval do zadnjega, 36. kroga, bo imel vse v svojih nogah, kajti med drugim v 34. krogu gosti Olimpijo v Ljudskem vrtu. »Vemo, kaj nas čaka do konca, šest kvalifikacijskih tekem. Izračuni ne pridejo v poštev, malo točk se izgublja, in če pogledamo v celoti, koliko je bilo porazov vodilnih moštev, se zavedamo, da bo treba zmagovati še naprej. Najverjetneje na vseh preostalih tekmah. Naloga je jasna: morebitno razmišljanje, da bo zmaga že vpisana vnaprej, ne sme priti v poštev. Ker se je že marsikdo na takšen način opekel,« opozarja trener Maribora Darko Milanič, ki je o golgeterskem učinku Tavaresa dejal: »Super, da je tako. Jan (poškodovani Mlakar, op. p.) ni mogel igrati, je pa tukaj Marcos, ki je to dokazoval že tolikokrat prej in si zaslužil priložnost tudi s prikazanim v prejšnjih tekmah, čeprav jih ni začenjal. Ko je prihajal v igro v drugih polčasih, je bil na pravi ravni, z ustreznim odnosom. Imel ga je tudi tokrat in zabil dva gola.« Sledi pritožba Ankarana Dodatni črni oblaki se zgrinjajo nad nogometaše Ankarana, ki se krčevito oprijemajo devetega mesta in možnosti, da bi si v dodatnih kvalifikacijah z drugouvrščenim drugoligašem zagotovili prvoligaški status tudi v prihodnji sezoni. Toda zdaj jih je doletela neugodna vest komisije Nogometne zveze Slovenije za licenciranje klubov. Ta je Ankarančanom zavrnila vlogo za podelitev licence za tekmovanje v 1. ligi v sezoni 2018/19. Primorci, ki so jeseni domače tekme igrali v Dravogradu, spomladi pa v Novi Gorici, se lahko na odločitev na prvi stopnji še pritožijo. »Ne vem, zakaj nam niso podelili licence, saj še nismo dobili uradnega dopisa z obrazložitvijo. V vsakem primeru sem prepričan, da izpolnjujemo vse kriterije, tako da se bomo do 15. maja pritožili na drugo stopnjo. Če bomo zavrnjeni še v drugo, se bomo pritožili še kam drugam,« je bil prvi odziv predsednika NK Ankaran-Hrvatini Sebastjana Dvojmoča. Za domicilni stadion so Ankarančani prijavili Športni center v Dravogradu, ki ustreza kriterijem licenciranja, od decembra imajo s pripojitvijo mladih selekcij NK Postojna mladinski pogon, po besedah Dvojmoča pa izpolnjujejo tudi finančni kriterij, saj da so poplačali vse dolgove. Triglav je dobil licenco za tekmovanje v 1. SNL, vsi drugi prvoligaši pa tudi za evropska tekmovanja.