Čaka nas nogometna poslastica

Jan Oblak odhaja v London

Vratar Atletica iz Madrida Jan Oblak se bo s soigralci v nogometni ligi Evropa pomeril z Arsenalom, drugi par pa sestavljata Olimpique Marseille in Salzburg.



Prvi tekmi v Londonu in Marseillu bosta 26. aprila, povratni pa 3. maja.

NYON – V Nyonu so izžrebali para polfinala lige prvakov. Žreb, ki ga je opravil, je branilcu naslova in dvakratnemu zaporednemu zmagovalcu Realu namenil Bayern, Liverpoolu pa Romo.Prvi tekmi bosta 24. in 25. aprila v Münchnu in Liverpoolu, povratni pa 1. in 2. maja v Madridu in Rimu.Finale bo 26. maja v Kijevu.