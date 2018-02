Brez kalkulatorja po zmago in četrtfinale

LJUBLJANA – V Stožicah je vse nared za še en futsal praznik. Slovenija je lačna novega spektakla. Prava priložnost bo drevi ob 20.45, ko bo slovenska reprezentanca proti Italiji na zadnji tekmi predtekmovanja izjemno izenačene skupine A lovila svoje drugo napredovanje med osem najboljših. »Kalkulacije me ne zanimajo,« nam je dejal selektor Slovenije Andrej Dobovičnik, ki je ekipo včeraj popoldne popeljal na trening v Stožice. Uro poprej so tam vadili Italijani, ki so proti Srbiji iztržili »le« remi. »Naj zmaga šport, naj Slovenija in Italija odigrata fer,« je slišati v srbskih vrstah, od koder prihaja tudi vest, da bodo navijali za Slovenijo. To naših fantov ne gane. Vedo, kaj morajo storiti. »Moramo zmagati, to nas zanima. Videli pa smo še enkrat v četrtek zvečer, da ima Italija resnično dobro ekipo. So pa premagljivi,« je dejal Alen Fetić, ki je zabil proti Srbom. Slovenija in Italija sta do zdaj odigrali osem medsebojnih tekem, naša reprezentanca se je veselila dvakrat, Italija šestkrat, remija še ni bilo. Na teh osmih tekmah je Slovenija dosegla devet golov (po dva Primož Zorč in Kristjan Čujec). Zadnjič sta se ekipi udarili decembra 2016, najslajša slovenska zmaga pa datira v leto 2014 na evropsko prvenstvo v Belgiji. Za zmago s 3:2 so zadeli Čujec, Igor Osredkar in Alen Fetić. Takrat je bil to edini poraz Italije, ki je na koncu prišla do drugega naslova evropskega prvaka.

Slovenija bo napredovala, če remizira ali premaga Italijo. Italija si zagotovi napredovanje, če premaga Slovenijo ali remizira, a mora pri neodločenem rezultatu doseči vsaj dva gola. Srbija bi napredovala v primeru vsakršne zmage Italije ali remija, pri katerem pa Italija ne doseže več kot enega gola. V primeru rezultata 2:2 se Slovenija uvrsti v četrtfinale, o napredovanju Srbije in Italije pa odloča število prejetih rumenih kartonov.

Merlim in prekinitve

Italijanska ekipa je doživela nekaj sprememb, manjkata izkušena 32-letni Alessandro Patias in 34-letni Rodolfo Fortino de Araújo, osnovne lastnosti pa je ohranila. »Žoga od igralca do igralca potuje hitro, Italijani se veliko gibljejo tudi brez žoge. Tu je nevarni Merlim, ki zna izvrstno odigrati ena na ena in presenetiti s strelom. Italija je zelo nevarna iz prekinitev. Odigrajo jih tako, da na koncu pridejo do čistega strela. Naš golman Damir Puškar bo moral opraviti svoje delo vsaj tako kot v četrtek Miki Aksentijević. Naloga naših igralcev pa bo, da uspešno spravijo žogo do pivotov. Italijani nas bodo pritisnili visoko, zato bodo te žoge za Čujca, Totoškovića ali Široka ključne!« opozarja Dušan Razboršek, nekdanji selektor, danes tudi strokovni komentator Sportkluba, kjer lahko gledalci, ki ne pridejo v Stožice, spremljajo prvenstvo. To kaže, da se evropski vrh širi, vse tekme pa so zelo zanimive. To je pred tekmovanjem preroško napovedal direktor tekmovanja Aleks Štolfa, ki je zbrane povabil na vse tekme, ne le obračune Slovenije.