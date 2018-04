Aprilsko hokejsko razkritje

Branilec SŽ Olimpije Maks Selan bo tudi danes imel veliko dela z napadalci Sij Acroni Jesenic.

LJUBLJANA – April bo dodatno razgalil realnost slovenskega hokeja na klubski in reprezentančni ravni. Danes ob 19.15 bodo hokejisti SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenic prekrižali palice v Tivoliju na drugi finalni tekmi državnega prvenstva. Železarji so v soboto v seriji povedli v zmagah, ko so bili boljši s 3:2, a so jih zmaji dodobra namučili na poti do slavja. Nič drugače ne bo niti danes pod Rožnikom, saj bodo varovanci trenerjatudi tokrat na vsak način poskušali čim dražje prodati svojo kožo, če že ne zmagati in podaljšati serije vsaj do konca tedna (igra se na tri zmage). Že ena zmaga v finalu bi bila izjemna spodbuda za zeleno-bele, ki so pred to sezono na novo sestavili člansko moštvo znotraj HK SŽ Olimpija, potem ko je neslavno propadla HDD Olimpija. V njihovi premierni sezoni v alpski ligi so izpolnili osnovni cilj z uvrstitvijo v končnico, kjer so jih v četrtfinalu ustavili prav Jeseničani, zdaj pa jih čaka še zaključek v državnem prvenstvu. Že res, da se igra za lovoriko, toda bolj kot to privržence SŽ Olimpije skrbi prihodnost članskega moštva.V Tivoliju še kar niso izpeljali že tolikokrat napovedane skupščine kluba, kjer naj bi v upravnem odboru kluba kot predsednika ustoličili predstavnika Slovenskih železnic, ki so v tej sezoni glavni sponzor Olimpije. V tem podjetju se še zdaj niso izjasnili, kako, če sploh, nameravajo s tivolskim kolektivom sodelovati v prihodnje. Če se to ne bo zgodilo v kratkem, bomo v Tivoliju spremljali nov boj za hokejsko životarjenje. V takšni negotovosti je v psihološki prednosti vsekakor gorenjska zasedba trenerjaIn reprezentančna zgodba? Za zdaj še nepopolna članska zasedba se pripravlja na svetovno prvenstvo skupine B v Budimpešti. Risi so na začetku v Celju z levo roko opravili z nižjerangirano Hrvaško (12:1), že jutri jih na Bledu čaka zelo močan test z Madžari, s katerimi se bodo pomerili tudi na SP. Tam je glavni cilj čete selektorjanapredovanje v elitno skupino svetovnega hokeja. Daleč od podobne ravni je slovenska reprezentanca do 18 let, ki je v Rigi svetovno prvenstvo divizije I (skupina A) končala na zadnjem mestu in se bo preselila v nižji rang tekmovanja v sezoni 2019. Slovenska ženska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu divizije II (skupina A) v Mariboru končala na petem mestu med šestimi ekipami in si priigrala obstanek v tem razredu. Napredovala je Nizozemska, izpadla je Mehika.