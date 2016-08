Zmagoslavni sprejem slovenskih olimpijcev

LJUBLJANA – Predsednik slovenske vlade Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič sta v ljubljanski Vili Podrožnik sprejela slovensko olimpijsko reprezentanco, ki je uspešno nastopila na nedavnih igrah v Riu de Janeiru. Iz Brazilije se je vrnila s štirimi medaljami, od tega eno zlato, dvema srebrnima in bronasto.

Za javnost so sprejem slovenskih olimpijcev pripravili ob 19. uri v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC. »Brez take ekipe gotovo ne bi bili uspešni. Poleg športnikom gre zahvala tudi trenerjem, zdravnikom, fizioterapevtom in drugim, ki ste bili del ekipe v Riu,« je dejal vodja slovenske olimpijske ekipe Iztok Čop.

Slovenija je kot samostojna država do Rio de Janeira na poletnih olimpijskih igrah povprečno osvojila 3,16 medalje. Zahvaljujoč zlatu judoistke Tine Trstenjak, srebru jadralca Vasilija Žbogarja in kajakaša Petra Kauzerja ter bronu judoistke Ane Velenšek, slednje zaradi zdravstvenih razlogov ni bilo na sprejemu, je zdaj pri povprečju 3,28. Rio bo šel v slovenske anale kot druge najuspešnejše poletne igre oziroma tretje skupaj z zimskimi.

»Čestitke za izjemen trud, ki ste ga vložili, da ste dosegli izjemne uspehe v mednarodnem merilu. Ko je moj oče leta 1968 osvojil zlato medaljo v gimnastiki v Mehiki, sem bil še otrok in sem si najbolj želel, da bi oče prišel domov. Ampak že tedaj so me prevevali občutki izjemnega dogodka na sprejemu olimpijcev na letališču Brnik. Sedaj se tega zavedam še neprimerno bolj. Športniki ste zgled domoljubja, športnih vrednot in navdih za mlade pa, tudi za slehernega Slovenca... Zahvala pa gre tudi trenerjem, spremljevalcem, vodstvu ekipe in tudi novinarjem, ki ste prenašali dogodke iz Ria v Slovenijo. Kot sem vam, športniki, zaželel srečo na poti v Riu, sedaj želje po tem, da bi nastopili po najboljših močeh, izrekam tudi paraolimpijski reprezentanci, ki se bo za odličja v Riu merila prihodnji mesec,« je uvodoma dejal premier Cerar.

Premier je nato podelil čeke z državnimi denarnimi nagradami dobitnikom medalj Trstenjakovi, Kavzerju, Žbogarju, posredno tudi Velenškovi, ter njihovim trenerjem Marjanu Fabjanu, Juretu Žbogarju in Petru Kavzerju starejšemu. V imenu olimpijcev se je zahvalila Trstenjakova in Cerarju izročila maskoto OI v Riu.

»V Riu ste ustvarili slovensko družino in vesela sem bila, da sem bila del nje. Ponesli ste glas in ime Slovenije v svet. Premagali ste izzive in šli naprej, tudi ko je bilo včasih zelo težko, tudi s podporo družin in trenerjev. Izzivov in stresa je bilo tudi veliko in včasih je glas trenerja zadonel v dvorani. Toda vaša smelost je bila porok za uspeh, ki je navdušil vse v Sloveniji. Hvala vam, da ste zmogli celotno pot, ki je bila potrebna za olimpijski nastop. Na ministrstvu bomo še naprej podpirali tudi šport mladih, da boste lahko dobili naslednike na naslednjih OI,« pa je povedala ministrica Maja Makovec Brenčič in vse povabila že na naslednje poletne OI čez štiri leta v Tokiu.

V Riu je padla jubilejna dvajseta medalja za samostojno državo in okrogla deseta srebrna slovenskih športnikov na poletnih olimpijskih igrah. Po letu 1991 je Slovenija osvojila skupno 38 olimpijskih medalj; triindvajset na poletnih igrah in petnajst na zimskih.