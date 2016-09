Zlato in srebro za Slovence v Riu

RIO DE JANEIRO – Slovenska strelka Veselka Pevec je na paraolimpijskih igrah v Riu z zračno puško stoje v disciplini R4 v kategoriji SH2 osvojila zlato medaljo, slovenski uspeh v tej disciplini pa je dopolnil še Franček Gorazd Tiršek s srebrno medaljo. Slovenca sta bila že v kvalifikacijah zelo visoko, Pevčeva je v kvalifikacijah dosegla 634,9 kroga in postavila paraolimpijski rekord, le 0,4 kroga pa je za njo zaostal Tiršek (634,5). V finalu, kjer se po novih pravilih osmerica meri na izpadanje, pa sta poskrbela za pravo dramo. O zmagi je odločil zadnji strel, po katerem je Pevčeva za skupno 0,2 kroga premagala Tirška (211,0 : 210,9).

Naporna pot do zlata

Pred tem je Tiršek dolgo časa vodil, tudi že za več kot krog, Pevčeva pa se je držala tretjega mesta, vmes zdrsnila na četrto, a je nato v odločilnih trenutkih z zbranim streljanjem poskrbela za največji uspeh v karieri. »Nisem si niti v sanjah mislila, da bo tako. Velikokrat sem ga lovila na treningih, saj velikokrat skupaj treniramo, premagala pa sem ga danes, ko je najbolj pomembno. S paraolimpijskim rekordom sem se uvrstila v finale. Ko sem vmes pogledala tablo z rezultati, sem se skušala zbrati. Uspelo mi je. Še zdaj ne vem, kako. A se je izplačal ves trud, ki sem ga vložila. Tudi po osem ur sem sedela na strelišču. Ni in ni mi šlo, a nisem hotela razočarati na paraolimpijskih igrah,« je dejala Pevčeva.

Sreča kroji rezultate

Pred zadnjo serijo dveh strelov je Tiršek vodil za 0,3 kroga, potem pa ustrelil 10,4 in 10,1, Pevčeva pa 10,3 in 10,7, kar je bilo dovolj za njeno zmago. »Jaz sem danes naredil vse prav, a me je sreča zapustila. Bilo je, kot je bilo. Če bi mi kdo pred tekmovanjem ponudil srebrno medaljo, bi podpisal, a zdaj ne morem biti zadovoljen. Puška se je sprožila v nepravem trenutku. Lahko si najboljši, a če nimaš sreče, ne zmagaš,« je bil po srebru vseeno nekoliko razočaran Tiršek. Zanj je to druga paraolimpijska medalja po Londonu 2012, kjer je bil prav tako srebrn v tej disciplini.

V tej kategoriji je danes nastopil tudi Damjan Pavlin, ki je bil v predtekmovanju 22., vendar so ga pozneje diskvalificirali zaradi nepravilne opreme.