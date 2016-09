V Riu donela Zdravljica

Le nekaj dni je bilo treba, da se je tudi Slovenija zavihtela na lestvico držav, ki so v Riu de Janeiru na 15. paraolimpijskih kolajnah segle po medaljah. Levji del zaslug gre strelki Veselki Pevec in njenemu stanovskemu kolegu Frančku Gorazdu Tiršku, ki sta to storila impozantno. Z zlatom in srebrom (to sta 21 in 22. medalja slovenskih športnikov invalidov od Barcelone naprej) z zračno puško stoje v disciplini R4. Tekma je bila izjemna, tak tudi naš dvojec. Če je Tiršek veljal za kandidata za medaljo, je Pevčeva prijetno presenetila. Še posebno če vemo, da ji je od decembra lani opešal vid, težave so ji deloma rešili s posebno lečo na pregledu v Hannovru, dokončno pa z odpravo napake na orožju (težave z diopterjem). Pevčeva je tekmovanje, torej tudi kvalifikacije, začela odločno, Tiršek malce zadržano, a je napredoval iz strela v strel. V finale, najboljših osem – ženske in moški tekmujejo skupaj, sta vstopila s 1. in 2. mesta, Pevčeva z novim olimpijskim rekordom. Po prvem delu finala se je na vrh zavihtel Tiršek. Ko sta se po izločanju otresla konkurence, sta z zadnjima streloma odločila, kdo bo zlat. Veselila se je Veselka, ki je zadela 10,3 in 10,7, Nani pa 10,4 in 10,1. Nani v maniri vrhunskega športnika ni skrival razočaranja, kolegici je moral stisniti roko. »Nisem si niti v sanjah mislila, da se bo tako odvilo. Velikokrat sem ga lovila na treningih, saj velikokrat skupaj treniramo, premagala pa sem ga tokrat, ko je najbolj pomembno,« je bila ponosna Veselka, ki jo je življenjska situacija pripeljala v Slovenijo in na vrh Ria. Po rodu je iz Hrvaške (Knin), kjer je kot najstnica postala žrtev nasilnega partnerja. Hotel jo je ustreliti, ker sta šla narazen. Veselka je čudežno preživela. Rehabilitacijo je opravila v Sloveniji, zdaj živi in biva v občini Videm - Dobrepolje, kjer ji lokalna skupnost in župan stojijo ob strani. Pred časom se je ločila in se še bolj zapisala športu pod vodstvom trenerskega dvojca Polona Sladič & Aleš Kosmač. Njena največja navijačica je hči Saša.