Ti, ti lažnivec: plavalec ostal brez sponzorjev in milijona dolarjev

NEW YORK – Eno najsramotnejših zgodb pravkar končanih poletnih olimpijskih iger so spisali štirje člani ameriške plavalne reprezentance. V glavni vlogi se je znašel Ryan Lochte, ki ga po blamaži zapuščajo sponzorji. Laž bo tako na koncu Lochteja lahko stala več kot milijon ameriških dolarjev (882.157 evrov), so že izračunali ameriški mediji. Najbolj razvpit v tej zgodbi je Lochte, dobitnik 12 olimpijskih kolajn, in po Michaelu Phelpsu najuspešnejši med plavalci v ZDA. Lochte je skupaj s še tremi ameriškimi plavalci, Jamesom Feigenom, Gunnarjem Bentzem in Jackom Congerjem, med olimpijskimi igrami v Riu z izmišljeno zgodbo o tem, da so jih po olimpijski zabavi v francoski hiši napadli v policiste preoblečeni oboroženi roparji med vožnjo s taksijem zakuhal škandal, ki je imel velike mednarodne in diplomatske razsežnosti. Izkazalo se je, da je bila resnica popolnoma nasprotna.

Noga Speeda

Ameriški mediji so lažnivo četverico raztrgali, ne manjka filmskih primerjav, denimo s filmom Ti, ti lažnivec (Liar, Liar) z Jimom Carryjem v glavni vlogi ali ko Lochteja označujejo kot grdega Američana (The Ugly American). Po razkritju izmišljene zgodbe in blamaži na očeh svetovne javnosti so nemudoma ukrepali štirje osebni pokrovitelji ameriškega športnega zvezdnika ter napovedali prekinitev sodelovanja z Lochtejem.

Podjetje Speedo USA je sporočilo, da je končalo sodelovanje z ameriškim plavalcem, »ker je bilo njegovo obnašanje v Riu v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjajo«. Obenem bodo del sredstev, ki bi jih po pogodbi sicer dobil plavalec, zdaj namenili dobrodelni organizaciji Save the Children, ki bo dobila 50.000 dolarjev za pomoč brazilskim otrokom.

Še več odpovedi

Lochteju so se odrekli tudi pri ameriški blagovni znamki oblačil Ralph Lauren, pri tem podjetju so sponzorirali plavalca med igrami v Riu. Pogodbe ne bodo obnovili. Da bodo razdrli sodelovanje, so napovedali tudi pri ameriškem proizvajalcu ležišč iz pene Airwave in proizvajalcu kozmetičnih proizvodov za nego kože ter aparatov za lasersko odstranjevanje dlak Syneron-Candela.

Plavalci so zgodaj zjutraj opiti uničevali inventar na bencinski črpalki, zaradi česar so od njih denar za povzročeno škodo zahtevali oboroženi varnostniki. V dogajanje je posegla tudi policija in trem razgrajačem začasno odvzela potne liste, Lochte pa se je že pred tem vrnil v domovino. Po nekaj dneh, ko se je izkazalo, da je zgodba povsem izmišljena, je svojo preiskavo napovedal Mednarodni olimpijski komite. Disciplinsko naj bi proti četverici ukrepala tudi ameriška plavalna zveza.

Laži ni priznal, še vedno naklada o pištoli

Lochte, ki je ameriškim medijem posredoval izpoved o ropu, ameriške medije pa je o sinu kot žrtvi brazilskih roparjev obvestila Lochtejeva mati (!), in preostala trojica so se pozneje, ko je brazilska policija na podlagi posnetkov nadzornih kamer prišla do resnice, sicer opravičili za svoje obnašanje in laži o ropu.

Toda Lochte v opravičilu vseeno ni zanikal, da si je zgodbo o ropu izmislil, niti ni priznal, da se je zlagal. »Pretiraval sem, če ne bi te zgodbe tako napihnil, se ne bi znašli v tej godlji. Želeli smo le čim prej stran od tam. Proti nam je bila naperjena pištola, vsi smo bili prestrašeni,« je bližnje srečanje z varnostnikoma na bencinski postaji, potem ko so pijani podrli vrata in uničili inventar v stranišču, opisal Lochte, ki se je pred leti ob plavanju preizkušal tudi v resničnostnem šovu.