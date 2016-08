FOTO: Poklon olimpijcem

LJUBLJANA – V ljubljanskem BTC Cityju so pripravili še zadnji in osrednji sprejem za slovenske olimpijce, ki so uspešno nastopali na nedavnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Razumljivo so najglasnejši aplavz poželi nosilci kolajn, zlata judoistka Tina Trstenjak ter srebrna jadralec Vasilij Žbogar in kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer, medtem ko je bila bronasta judoistka Ana Velenšek odsotna. So pa lahko številni navijači pozdravili tudi trenerja judoistk Marjana Fabjana, ki je v čast svojih varovank prejšnji teden prepešačil pot od Lopate do Brezij. Zdaj za športnice in športnike sledijo zaslužene, a ne preveč dolge počitnice.