Darko Đurić za las ob medaljo: Dovolj imam teh četrtih mest

RIO DE JANEIRO – Slovenski plavalec Darko Đurić je na paraolimpijskih igrah v Riu v disciplini 50 metrov prosto v kategoriji S4 osvojil četrto mesto. Za Đurića je bil ta nastop zadnji na letošnjih igrah v Braziliji.

Ker je bilo v tej disciplini v tej kategoriji S4 le osem prijavljenih z normami, ni bilo predtekmovanja, ampak so bili vsi plavalci že uvrščeni v finale. Zmagal je Korejec Jo Gi Seong s časom 39,30, Đurić je plaval 41,21, bronasti Ukrajinec Andrij Derevinski pa 40,92.

Dovolj četrtih mest

»Dovolj imamo teh četrtih mest,« je takoj po tekmi odkimaval z glavo trener Alen Kramar. Njegovemu plavalcu je spet samo nekaj malenkosti zmanjkalo, pa bi prišel do tako želene medalje, celo v disciplini, ki je ne šteje za svojo najmočnejšo. Tokrat je bil zares blizu, a so ga na koncu do brona ločile manj kot tri desetinke.



Le še en slovenski nastop



Z današnjim dnem se končujejo paraolimpijske igre v Riu in tudi slovenski nastopi. Popoldne po slovenskem času bo ob plaži Copacabana maratonsko preizkušnjo začel slepi maratonec Sandi Novak, pozno zvečer oziroma že v noči na ponedeljek po slovenskem času pa bo na stadionu Maracana še zaključna slovesnost ob koncu iger.

Po še enem četrtem mestu, Đurić je doslej na igrah plaval na treh tekmah in bil četrti na 200 metrov prosto, peti na 100 metrov prosto in osmi na 50 metrov delfin, je bil plavalec iz Podbrezij takoj po koncu tekme seveda še precej razočaran.

»Ni šlo tako, kot sem želel. Na 100 in 50 metrov sem imel idealno priložnost osvojiti medaljo. Plaval sem nekoliko v krču. Ne vem, ta medalja se mi je izmaknila, ali si je nisem zaslužil ali kaj. Pozabiti te igre in iti naprej,« je o razpletu dejal Đurić.