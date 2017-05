Vabljeni na 46. Tek prijateljstva

Štart najmlajših tekačev bo ob 14. uri. Do takrat so možne prijave pri prijavni službi na prizorišču tekmovanja. Osnovnošolski otroci bodo razdeljeni v 8 starostnih kategorij, za predšolske otroke pa smo pripravili tekaško dirko na 300 metrov.

Štart članov in članic bo ob 17. uri, do te ure se lahko tudi prijavite pri prijavni službi. Start in cilj tekaške trase je na vaškem trgu v centru vasi poleg cerkve. Trasa pelje skozi Žejno dolino, se povzpne do Rovtrskih Žibrš, nadaljuje proti Logaškim Žibršam ter se mimo Hotenjskih Žibrš spusti nazaj po Zeleni dolini v center vasi. Po idilični neokrnjeni naravi bo ob lepem vremenu tek na 11,8 km z vašimi prijatelji ter prijatelji teka prijeten in sproščujoč.

Tek spada v sklop Primorskih pokalnih tekov, v katerem je poleg Teka prijateljstva še 13 preostalih tekov, med njimi tudi Tek v Belo.