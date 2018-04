Zlati košarkarji bodo zavrnili Cerarjevo nagrado?

LJUBLJANA – Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je potrdila, da jim je vlada 12. oktobra lani nakazala 67.080 evrov (17.080 evrov osnovne nagrade plus dodatnih 50.000 evrov). Priznavajo pa, da športnikom, zlatim slovenskim košarkarjem, nagrada še ni bila izplačana. Pa ne, ker KZS denarja ne bi želel izplačati: »Ta sredstva so rezervirana na računu KZS v dogovoru s košarkarji, s katerimi je bilo dogovorjeno, da se nakažejo skupaj z morebitno dodatno nagrado. Zdaj pa se bodo odločili, kaj sploh storiti z njo. Ena od idej je tudi, da se jo državi vrne s predlogom, da jo da v dobrodelne namene.«



Na vprašanje, ali je vlada KZS obljubila več denarja za slovenske košarkarje, pa pojasnjujejo: »Predsednik vlade je ugotovil, da je podeljena nagrada neprimerno nizka, in zagotovil, da bo naredil vse, kar je mogoča, da se ustrezno zviša. Govorilo se je o dodatnih 200 do 300 tisoč evrov.«



Kdo pa je predlagal teh dodatnih 200 do 300 tisoč evrov? Pri KZS odgovarjajo, da so to »besede Cerarjevega svetovalca na njegovo vprašanje, koliko bi bilo primerno«.