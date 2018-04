Zahović vladar Maribora, zmaji proti prvi lovoriki

Celjski adut Rudi Požeg Vancaš bo spet povzročal preglavice obrambi Olimpije.

LJUBLJANA – »Upravni odbor NK Maribor je na ponedeljkovi večerni seji ukinil suspenz športnemu direktorju. Drugih dogovorov klub ne bo komentiral.« Takšno skopo sporočilo je vodstvo slovenskih nogometnih prvakov objavilo na klubski spletni strani in potrdilo naše pisanje, da je v mestu ob Dravi nogometno najmočnejši in najpomembnejši Zlatko Zahović, Nogometni klub Maribor je morda samo občasno najpomembnejši.Upravni odbor vijoličnih je klonil pod pritiskom struj, ki so zahtevale rehabilitacijo tvorca največjih uspehov štajerskega nogometnega kolektiva, saj so mu odpustili tudi neokusen verbalni napad na novinarja časnika EkipaSNna uradni novinarski konferenci po prvenstvenem porazu s Krškim v Ljudskem vrtu. Novinar je lani tragično izgubil očeta, Zahović pa mu je na vprašanje, koliko je razočaran nad obiskom tekme, dejal: »Ti hočeš samo provocirati. Počasi, sine moj. Koliko si star? Ne provociraj, daj eno lepo vprašanje. Vem, da si iz Ekipe, samo ne provociraj. Tebi se je zgodila tragedija pred kratkim. Te je kaj izučila? Jaz bi rekel, da te ni. Še vedno hodiš provocirat, še vedno si nesramen. Daj normalno vprašanje, pa ti bom odgovoril. Dam ti sožalje, v življenju ni vse črno-belo. Lahko jaz rečem, da se ti je vrnilo v življenju, pa mislim, da se ti ni. Ne provociraj, sine, premlad si!« Nogometna zveza Slovenije je Zahoviću zaradi tega 23. marca za šest mesecev prepovedala delovati v nogometu, športni direktor Maribora bo tako konec septembra spet lahko povsem normalno opravljal svojo službo, verjetno pa bo že danes ob 15. uri v živo spremljal preloženo tekmo 20. kroga med Triglavom in Mariborom v Kranju. V primeru zmage bi Štajerci zaostanek za vodilno Olimpijo znižali na sedem točk.Pri Olimpiji pa imajo danes skrbi s pokalnim tekmovanjem, saj bodo v Celju ob 17.15 odigrali povratno polfinalno tekmo. Po obračunu v Stožicah imajo zeleno-beli iz Ljubljane prednost 2:1 in povsem realne možnosti za napredovanje v finale, ki bo 30. maja na njihovem stadionu. Na prvi tekmi so bili strelci(50.) in(90.) za Olimpijo inza Celje, ki je celo povedlo že v 2. minuti in potem pošteno namučilo zmaje. Ker je konec tedna Olimpija igrala slabo v Krškem, a vseeno odnesla tri točke zaradi sodniške napake, zaradi katere ni bil dosojen prepovedan položaj Abassa v akciji, ki se je končala z golom Čanađije, trenerni imel mirnega spanca pred dvobojem v knežjem mestu. Celjani so bili v soboto pod taktirko strategaspet trd oreh za Maribor na prvenstveni tekmi v Ljudskem vrtu, kjer so klonili po hat-tricku(3:2). Nedvomno bodo vnovič zelo nabrušeni proti Olimpiji. »V določenih segmentih igre smo zelo dobri. Verjamem, da bomo to pokazali tudi na današnji tekmi. Zaradi zadetka doseženega v gosteh imamo ugoden rezultat iz prvega dvoboja. Upam, da nam bodo navijači pomagali, da bodo naš dvanajsti igralec. Tega bi bili zelo veseli, saj lahko z njimi lažje pridemo do uspeha,« privržence rumeno-modrih na tekmo vabi eden najvidnejših mož Kosičeve čete. Jutri bosta povratno polfinalno tekmo v Kidričevem odigrala Aluminij in Gorica, Kidričani imajo prednost zadetka (2:1).