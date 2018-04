Vztrajni Tim Gajser pridirkal med najboljše

Tim Gajser se je prvič v tej sezoni povzpel na oder za zmagovalce.

LJUBLJANA –Slovenski motokrosistični as(Honda) se je prvič po resni poškodbi pred začetkom sezone svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP vrnil na zmagovalni oder. Na veliki nagradi Portugalske v Aguedi je zasedel najnižjo stopničko zmagovalnega odra, kar mu je nazadnje uspelo na zadnji dirki lanske sezone, ko je imel tudi precej težav s poškodbami. Zmago z dvema prvima mestoma na posamičnih dirkah je odnesel letos suvereni(KTM), ki v skupnem seštevku točkovanja za naslov prvaka vodi pred legendarnim Italijanom(KTM).Gajser je izpustil prvo dirko sezone, nato pa na naslednjih lovil občutke na težkih progah, tokrat pa je našel tiste prave v Aguedi, in ravnoje dokaz, kako lahko ena napaka in poškodba ob nepravem času spremenita potek sezone. Raketa iz Makol je na skupnem osmem mestu, dirka pa mu bo s tretjim mestom v prvi vožnji in s petim v drugi ostala v lepem spominu: »Lepo je biti spet med prvimi tremi. Celotni konec tedna sem se počutil dobro. Na prvi dirki mi je uspel dober start, bil sem sposoben slediti Herlingsu. Toni me je na koncu prve dirke ujel in dva kroga pred ciljem prehitel, v drugo pa sem malce zamočil na startu, ko nisem ujel tistega pravega zaleta, nato pa so me v ovinku še stisnili ob rob. Z desetega mesta sem napredoval do petega, kar mi letos še ni uspelo, in tako z optimizmom pričakujem dirko v Rusiji.«Aktualni svetovni prvak Cairoli je tokrat zasedel skupno drugo mesto, z vodilnim Nizozemcem pa sta po petih dirkah sezone v mrtvem teku v boju za naslov, saj se stalno izmenjujeta na prvih dveh mestih. »Zadovoljen sem, da imam 16 točk prednosti, kar ne pomeni nič, če vemo, kako dolga je še sezona. Toda raje sem 16 točk v prednost kot v zaostanku. Zelo sem vesel, da se skoraj vsako dirko borim z legendarnim Tonijem kolo ob kolesu, tako da komaj čakam 1. maj in dirko v Rusiji,« Herlings ni skrival navdušenja, da vodi v skupnem točkovanju. Nizozemec je letos kar štirikrat zmagal in osvojil eno skupno drugo mesto, v Španiji mu je slavo ukradel ravno Cairoli, ki se je veselil enkrat. Več kot očitno je, da bosta o naslovu odločala sama, ko pa je najbližji zasledovalec(Yamaha) daleč zadaj s kar 72 točkami zaostanka. Herlings je lansko sezono začel poškodovan in ni bil zmožen konkurirati najboljšim, tokrat pa je odločen, da na polico spravi pokal najboljšega v najmočnejšem razredu. Na svojem računu ima tri naslove srednjega razreda MX2. Cairoli je bil v srednjem razredu ovenčan z lovorjevim vencem dvakrat, nato pa še sedemkrat med elito. Dvaintridesetletni Italijan pa ne bo brez hudega boja prepustil desetega naslova, kar bi mu prineslo večno slavo. Šesta dirka od dvajsetih bo v ruskem Orljonoku 1. maja, izjemoma ne konec tedna, ampak na praznični torek.