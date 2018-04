VIDEO: Obdukcija razkrila, zakaj je umrl 23-letnik športnik

PARIZ – Belgijski kolesar, ki je umrl v nedeljo med dirko Pariz–Roubaix, je preminil zaradi zaostaja srca na kolesu in ne zaradi posledic padca, je razkrila obdukcija.Triindvajsetletni kolesar je srčni zastoj doživel kakšnih 150 kilometrov pred ciljem. Ko se mu je ustavilo srce, je padel, ob cesti so mu nemudoma nudili zdravniško pomoč in ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Lillu, kjer pa je ponoči umrl.»Obdukcija je razkrila prej postavljeno hipotezo, da je umrl zaradi srčnega zastoja in ne padca. Doživel ga je med dirkanjem. Njegovo srce se je ustavilo, zato je padel,« je za francosko tiskovno agencijo povedal državni tožilec. Dodal je, da bodo strokovnjaki opravili še toksikološke in druge teste. S tem želijo določiti točen vzrok srčnega zastoja.