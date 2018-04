Vettel kakor svojčas Schumacher

LJUBLJANA – Ljubitelji avto-moto športa bodo ta konec tedna zagotovo prišli na svoj račun; v Bahrajnu bo jutri (z začetkom ob 17.10) na sporedu druga letošnja dirka v formuli 1, slabe tri ure pozneje po srednjeevropskem času (20.00) pa se bodo v Argentini drugič v tej sezoni v lov na točke za svetovno prvenstvo pognali najboljši cestnohitrostni motoristi v kategoriji motoGP. Učijo se na napakah V kraljevskem avtomobilističnem razredu je najbolje v novo sezono startal Sebastian Vettel, ki je s pomočjo Ferrarijevih strategov pred dvema tednoma prelisičil odgovorne pri Mercedesu in v svojo korist odločil veliko nagrado Avstralije, potem ko je za nekaj več kot pet sekund pustil za seboj favoriziranega Lewisa Hamiltona. Toda 30-letni Nemec ne počiva na lovorikah iz Melbourna. Ker se še kako dobro zaveda, da mu ne bo šlo vedno vse kot po maslu tako kot v Avstraliji, je začel že takoj po tamkajšnji zmagi – kakor svojčas Michael Schumacher – priganjati svoje inženirje in mehanike, da mu pripravijo še bolj poskočnega vranca z oznako SF71H. Jasno mu je pač, da uvodna letošnja dirka ni pokazala dejanskega razmerja moči. »Če pogledamo golo hitrost, je Mercedes še vedno spredaj. Na dirkališču v Sahirju bo prednost srebrnih puščic domnevno znašala tri do štiri desetinke sekunde,« je presodil Vettel in dodal, da je letošnji ferrari sicer boljši od lanskega, vendar pa ima še dosti rezerv. »Če se bomo želeli resno potegovati za naslov prvaka, jih bomo morali čim prej izčrpati,« je poudaril nemški zvezdnik, ki bo jutri naredil vse, da bo ubranil lansko zmago na veliki nagradi Bahrajna. V Mercedesu mu bodo to seveda poskušali preprečiti. »Potem ko smo analizirali dirko v Melbournu, smo ugotovili, kaj je šlo po zlu. Na napakah pa se učimo, kajne?« je omenil vodja nemškega moštva Toto Wolff in potrdil, da so avstralsko preizkušnjo izgubili v boksih, ker je njihov računalniški program narobe izračunal Hamiltonovo potrebno prednost pred Vettlovim odhodom na menjavo gum. Nadeja se, da se jim v prihodnje takšen spodrsljaj ne bo več zgodil. Prekiniti prekletstvo V argentinski zdraviliški kraj Termas de Rio Hondo pa je kot vodilni v skupni razvrstitvi kategorije motoGP pripotoval Ducatijev as Andrea Dovizioso, ki je pred tremi tedni prvi – za las pred Marcom Marquezom (Honda) in Valentinom Rossijem (Yamaha) – prevozil ciljno črto v Dohi. Jutri si želi 32-letni Italijan prekiniti argentinsko prekletstvo; leta 2016 ga je tam s proge spodnesel tedanji moštveni sotekmovalec Andrea Iannone, lani pa Aleix Espargaro (Aprilia). »Moj odnos s tukajšnjo stezo je nenavaden. Imel sem vzpone in padce. Večkrat je bilo težko. Ker pa je naš motor boljši, kot je bil lani, bi lahko bili konkurenčnejši. Toda po drugi strani nam skrbi povzroča slaba vremenska napoved. Počakati bo treba, kako se bodo nove gume znašle na novi asfaltni podlagi,« Dovizioso ni skrival mešanih občutkov pri napovedi motociklistične velike nagrade Argentine.