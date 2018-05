Velika sprememba v ekipi Ilke Štuhec: njena mama se umika

Ilke in njene ekipe ne bo povsem zapustila

Ilka Štuhec s svojo ekipo FOTO: Roman Šipić/delo

Ostaja pri Stöckliju

Darja Črnko izgorela

LJUBLJANA – Najuspešnejša slovenska alpska smučarkase v celoti posveča pripravam na veliko vrnitev v smučarsko karavano po operaciji kolena lani oktobra v Švici. Obdobje rehabilitacije je bilo uspešno. Za nov optimizem je poskrbel tudi nov član ekipe, izkušeni serviser. Za podporo bosta tako kot v šampionski sezoni 2016/17 pred poškodbo skrbela trenerin kineziologinja. Največja sprememba oziroma novost je glede položaja, torej Ilkine mame, ki je mesto glavne serviserke prepustila Sopotniku, ki je zadnjih osem let sodeloval z žensko ameriško reprezentanco za hitre discipline.Črnkova bo s prihodom Sopotnika v skladu z dogovorom (če bo treba) še pomagala pri servisu smuči, drugače pa bo še naprej skrbela za vse drugo v ekipi: od logistike do komuniciranja.Sopotnik ima 21-letne izkušnje s pripravo smuči, najprej v sezoni 1997/98 v slovenski reprezentančni B-ekipi, nato kot serviser Elana v ekipi A. Leta 2000 je odšel k ameriški reprezentanci, vmes je bil od 2006 do 2008 glavni serviser Švedinje. Nato je pomagal v kanadski reprezentanci, leta 2010 pa se je pridružil ameriški ekipi za hitre discipline.Ilka je zelo zadovoljna s prihodom serviserja in rehabilitacijo: »Vse je po starem, levemu kolenu ni nič hudega, desno pa se malo potoži tako kot prej, nič takega, česar ne bi bilo možno obvladovati. Občutki so vedno boljši, pred prvomajskimi počitnicami smo začeli trenirati, tudi na zahtevnejših postavitvah. Vse je super.« Tudi v novi sezoni bo ostala zvesta švicarskemu proizvajalcu smuči Stöckli, s katerim je dosegla največje uspehe (13 stopničk, od tega sedem zmag v svetovnem pokalu, kristalna globusa v smuku in kombinaciji ter naslov svetovne smukaške prvakinje). Tako se ne bo pridružilain, ki so se odločili za menjavo Stöcklijevih smuči: »Niti slučajno. Opremo poznam, ji zaupam, če se ne počutiš gotovo, je treba najprej poznati razloge, ampak po mojem mnenju je treba začeti pri sebi in potem iskati drugje.«Z napredkom je bil na novinarski konferenci v Ljubljani zadovoljen tudi trener Koštomaj: »V teh dneh se večinoma posvečamo prostemu smučanju. Ilka trenutno zelo dobro stoji na smučeh, postavili smo osnovni temelj. Zdaj nas čaka naloga, da vse te svari prenesemo na postavitve, obremenitve so po mojem možne že na 100 odstotkih. Torej nas čaka prenos s prostega smučanja v postavitve. Poskušali bomo zagotoviti zanimive razmere, da ne bo monotonosti in da Ilki ne zbijemo motivacije. Način dela nismo spreminjali, mogoče bomo zamenjali kakšno smučišče.«Pred Štuhčevo je ves blok kondicije in najtežji del priprav. Šešumova sicer ni povsem istega mnenja kot Koštomaj: »Stoodstotni še nismo, gremo pa v to smer. Postopno se dodaja več in več, naš cilj je, da bo Ilka na bistveno višji ravni kot pred poškodbo. Program je podoben kot pred začetkom lanske sezone. Pričakujem, da bo zmogla in da bodo treningi težji kot v prejšnji sezoni.«Ilka Štuhec bo na snegu maja, ko bodo v celoti skušali izkoristiti dobre snežne razmere na ledeniku Kaunertal v Avstriji. Pred avgustovskimi poletnimi pripravami v Čilu bo še kamp na Norveškem. Prihod novega serviserja pomeni predvsem veliko razbremenitev za Darjo Črnko: »Odvalil se mi je velikanski kamen, tisto dobro sezono sem izgorela, bilo je strašno naporno, potrebovala sem eno leto, da sem prišla k sebi. Zdaj bom končno lahko mirno spala.« O sodelovanju z novim serviserjem pa je dejala: »Delala bom tisto, kar bo rekel Aleš. Z lahkoto sem mu prepustila servis, v dogovoru z Ilko seveda. Serviser in tekmovalec se morata 100-odstotno razumeti, morata biti kompatibilna, ker drugače to ne 'špila', in 1000-odstotna morata biti na startu.«