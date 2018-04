V Tel Aviv tudi inženirka laboratorijske biomedicine

CELJE – Če se lahko v slovenskem športu na koga popolnoma zanesemo, so to naši judoisti in judoistke, ki že debelih petnajst let osvajajo kolajne na vseh velikih tekmovanjih. Z uspehi se je kajpak poveč(ev)ala tudi priljubljenost tega japonskega olimpijskega borilnega športa, tako da velika ekipa, ki se bo čez teden dni (med 26. in 28. t. m.) pod slovensko zastavo borila na evropskem prvenstvu v Tel Avivu, niti ne preseneča. V Izrael bo namreč odpotovalo kar 13 naših judoistov, kar je največ v tej konkurenci od leta 2002, ko je prvenstvo stare celine gostil Maribor. V tamkajšnji dvorani Tabor sta Petra Nareks in Raša Sraka (zdaj tudi s priimkom Vuković) s tretjima mestoma prekinili 33 let trajajočo sušo, kar zadeva slovenska odličja na tem tekmovanju. Odtlej ni bilo več prvenstva, s katerega se naši judoisti ne bi vrnili domov z vsaj eno žlahtno kovino. Zdaj so skupno že pri 44 kolajnah, 45. (in še kakšno) bodo po besedah celjskega strokovnjaka Marjana Fabjana, ki se je kot trener podpisal pod veliko večino slovenskih judoističnih uspehov, napadli v Tel Avivu. »Ekipa je res velika kot že dolgo ne, toda prav vsi, ki so v njej, že imajo odličja – bodisi s prvenstev bodisi turnirjev za svetovni pokal. Vem, da bodo dali vse od sebe, zato bi moral biti rezultat vidnejši,« je poudaril strokovni direktor naše reprezentance in v isti sapi pribil, da zaradi posebnosti juda, v katerem lahko že en napačen korak pokoplje vse sanje, ne bo ničesar napovedoval, kaj šele obljubljal. Lovila bo že šesto kolajno Največ stavi na oba dobitnika kolajn na lanskem prvenstvu stare celine v Varšavi – na zlato Tino Trstenjak (do 63 kg) in srebrnega Adriana Gomboca (do 66 kg). Oba sta bila na včerajšnji novinarski konferenci precej zadržana. »Trenirala sem po Fabjanovem programu, v Izraelu pa se bom potrudila po svojih najboljših močeh, da bom prikazala čim boljše borbe,« je omenila Trstenjakova, ki bo lovila šesto odličje na evropskem prvenstvu – že tretjo zaporedno zlato! Podobno je razmišljal Gomboc, ki se je lani – po spletu okoliščin in konfliktu s Fabjanom – odločil za veliko spremembo na svoji športni poti, saj je iz kluba Z'dežele Sankaku prestopil k ljubljanskemu Bežigradu. »Če odmislim manjšo poškodbo prepone, sem pripravljen skorajda optimalno. V Tel Aviv odhajam neobremenjen in poskušal bom iztržiti kar največ,« je povedal 23-letni Prekmurec na začasnem delu v Ljubljani. Osebne cilje in želje so zase zadržali tudi Kaja Kajzer (do 57 kg), Matjaž Trbovc (do 60 kg), Andraž Jereb (do 66 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Ana Velenšek (nad 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg), zaradi različnih obveznosti pa so na včerajšnji novinarski konferenci manjkale Klara Apotekar (do 78 kg), Andreja Leški (do 63 kg) ter sestri Štangar – Maruša (do 48 kg) in Anja (do 52 kg), ki je, mimogrede, ravno predvčerajšnjim diplomirala na fakulteti za farmacijo in tako uradno postala inženirka laboratorijske biomedicine.