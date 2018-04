Torpedo Verlič po hat-tricku: Sestaviti se moramo še za Italijane

BUDIMEPEŠTA – Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu divizije I-A v 4. krogu velikem slogu premagala Kazahstan s 5:3 in z zelo dobro igro napovedala vrnitev med elito svetovnega hokeja. Za to ji manjka le še sobotna zmaga proti Italiji. Proti Kazahstancem je blestel Miha Verlič s tremi goli in asistenco. Mariborčan je zdaj prvi igralec turnirja po točkah; zbral jih je sedem za tri zadetke in štiri podaje.



"Vse smo vložili v to tekmo, saj smo vedeli in verjeli v to, da še imamo možnosti za dober razplet. Pokazali smo močan karakter in prišli do pomembne zmage. Tokrat smo dobro igrali tudi v power playju. Po dveh porazih smo se igralci zbrali in dogovorili, da potrebujemo prav vsakega igralca. Zdaj nas čaka še zadnja tekma sezone, ki jo hočemo zaključiti na čudovit način," je povedal 27-letni napadalec slovenske vrste.



Po številnih menjavah napadalnih trojk med pripravami in tudi na turnirju se je Verlič ustalil v trojki s kapetanom Janom Urbasom in Boštjanom Goličičem. "Z Janom igrava skupaj že par let in se dobro razumeva. Zdaj nimamo Jana Muršaka, zato smo iskali različne kombinacije z mano na krilu ali na centru, pa z Urbasom v prvem napadu. Mislim, da smo našli vse štiri napade, ki lahko odigrajo vseh 60 minut. Upam, da se bomo sestavili tudi za tekmo z Italijo in osvojili nove tri točke," je dejal 194 cm visoki Verlič, ki si je minulo sezono služil na Finskem (JYP Jyvaskyla), v prihodnji pa bo igral skupaj z Urbasom v nemškem prvoligašu Fischtown Pinguins Bremerhaven. "Nova liga, nova izkušnja, spet bom igral z Urbijem, kar je dobro zame. Upam, da bovas oba zsdrava in da bova imela uspešno sezono."



Po porazih z na papirju slabšima tekmecema (Velika Britanija in Poljska) in zmagah proti Madžarski in Kazahstanu se zdi, da risi lažje igrajo proti močnejšim ekipam. "Ne bi rekel, da nam je lažje, je pa res, da nam bolj ustrezajo, ker morajo tudi oni napadati, potrebujejo točke. Tako prihajamo do hitrih protinapadov, ki spremenijo potek tekme," je pojasnil Verlič, ki za obračun z Italijo napoveduje: "Menim, da tu ni nobenih skrivnosti. Treba bo iti na polno, tako kot v zadnjih dveh terkmah. Potrebujem vsakega igralca od začetka do konca. Upam, da nam bo uspelo. Pred dvema mesecema smo na olimpijskih igrah dokazali, da znamo in zmoremo."



V dvoboju s Kazahstnaci sta jo skupila napadalca Robert Sabolič (lažja poškodba kolena) in Andrej Hebar (po tekmi je odšel v bolnišnico na slikanje prsta na roki). V moštvu tokrat ni bilo branilca Luke Vidmarja zaradi poškodbe prepone.



V primeru, da Slovenija v soboto ob 16. uri v zadnji tekmi premaga Italijo, bo zaneslivo napredovala med elito in prihodnje leto nastopila na SP na Slovaškem. Vsak drug rezultat pomeni, da je uvrstitev risov odvisna tudi od preostalih dveh tekem (Kazahstan - Poljska, Madžarska - Velika Britanija).