Selektor risov Savolainen: Življenje je zdaj precej lažje

Kari Savolainen. FOTO: Aleš Černivec

BUDIMPEŠTA – Končno so lahko slovenski hokejski reprezentanti mirno zaspali, potem ko so v tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I-A premagali Madžarsko in povrnili upanje po dobrem rezultatu. Trenutno stanje na lestvici razkriva, da se lahko risi še vedno uvrstijo med elito, odprti pa sta še tudi opciji z obstankom v drugem razredu svetovnega hokeja in izpadom v nižji razred. Po zmagi proti gostiteljem turnirja so spet optimistični.Po šokantnih porazih z Veliko Britanijo in s Poljsko je odleglo tudi selektorju: »Življenje je zdaj precej lažje. To je bil za nas zadnji poziv. Če bi izgubili še to tekmo, bi se znašli v zelo velikih težavah. Vesel sem, da so se igralci dobro odzvali na ta izziv. Po prvih tekmah, ki smo ju izgubili, smo imeli občutek, da nas ne spremlja niti sreča. Tokrat je bila na naši strani.«Finski strokovnjak nam je povedal, da je že v slačilnici čutil, da se bo dobro izteklo. »Igralci so bili tik pred tekmo v glavnem tiho in osredotočeni na svojo nalogo. Prej so se pogovorili, vodje so dobro opravili svoje delo. Celotna ekipa je delovala dobro. To me res veseli.«Zdaj je še vse odprto glede napredovanja in izpada. Kazahstan, Italija in Velika Britanija imajo po šest točk. Slovenija, Madžarska in Poljska pa po tri. Slovenijo čakata še tekmi s Kazahstanom (petek ob 16. uri) in z Italijo (sobota ob 16. uri).»Bilo bi noro, če bi kdo zadnjo tekmo odigral brez kakršnega koli interesa in bi zato morda komu kaj podaril. Tako mora biti, to kaže, da so v tej skupini vse ekipe na podobni ravni. Mi smo zdaj še vedno živi. Lahko smo nekoliko bolj sproščeni, pridobili smo samozavest, toda v naši igri še moramo popraviti nekaj stvari. Nisem zadovoljen z našim power playem. Dovolj minut smo imeli na voljo z igralcem več na ledu, da bi lahko dosegli še kakšen gol. To bo v prihodnje zelo pomembno.«