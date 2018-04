S kirurško preciznostjo do penine iz svojega copata

Hamilton četrti, Vettel šele osmi

REUTERS Daniel Ricciardo (desno, ob njem Valtteri Bottas) je šanghajsko zmago proslavil v zanj značilnem slogu – s pitjem šampanjca iz svojega dirkalnega copata. FOTO: Reuters

LJUBLJANA – Potem ko se je Mercedesov dirkačv 21. krogu velike nagrade Kitajske v formuli 1 z boljšim postankom v boksih ter hitrejšim prvim krogom po opravljeni menjavi gum vendarle prebil mimo dotlej vodilnega Ferrarijevega adutain je povrhu malo pozneje uspešno prestal še zadrževanje rojaka, ki je več kot očitno poskušal pomagati svojemu nemškemu ekipnemu kolegu, je že vse kazalo na slavje Finca za krmilom srebrne puščice W09 EQ Power+. Toda 28-letniku iz Nastole pri Lahtiju je račune pokvaril šest let mlajši Francoz(Toro Rosso), s senzacionalnim četrtim mestom eden od junakov prejšnje dirke v Bahrajnu, ki se je v 30. krogu zaletel v novozelandskega moštvenega sotekmovalca. Ker je bilo treba na tistem delu očistiti progo, je nanjo zapeljal varnostni avtomobil, ki je strnil kolono. To so izkoristili pri Red Bullu, ki so v bokse nemudoma poklicali oba dirkača –in. Rdeča bika sta bila nato v zadnjem delu šanghajske preizkušnje s svežimi gumami najhitrejša na dirkališču in sta brez večjih težav prehitevala favorizirane ase Ferrarija in Mercedesa, pri čemer se je znova pokazalo, kako zelo pomembne so v vrhunskem športu izkušnje. Medtem ko se je 28-letni Avstralec s kirurško preciznostjo, kakor so ga pohvalili v lastnem moštvu, prebil vse do zmage, potem ko je deset krogov pred ciljem švignil še mimo Bottasa, je osem let mlajši Nizozemec vrhunsko uvrstitev zapravil s trčenjem v Vettla.Pobesneli Max si je zaradi napake, za katero se je posul s pepelom, prislužil 10-sekundni kazenski pribitek in nazadovanje na peto mesto, njegov novi spodrsljaj pa je ob Räikkönenu (3.) unovčil tudi, ki včeraj s srebrno puščico – tako kot v sobotnih kvalifikacijah – ni mogel izvleči več od nehvaležnega četrtega mesta. A še slabše jo je odnesel najhitrejši v kvalifikacijah Vettel, ki je ciljno črto prevozil kot osmi, debele pol minute za presrečnim zmagovalcem Ricciardom."Neverjetno, še pred 24 urami sem se bal, da bom moral zaradi pokvarjenega turbopolnilnika startati iz ozadja, zdaj pa stojim na najvišji stopnički?! To je nagrada za ves trud, ki smo ga vsi skupaj vložili v ta uspeh," je bil po šesti zmagi v formuli 1, prvi po domala letu dni, do ušes nasmejan dirkač iz Pertha. Na vprašanje, kako je iz svojega zornega kota videl prehitevalne manevre mimo Hamiltona, Vettla in Bottasa, pa je slikovito odvrnil: "Včasih je treba pač le še posliniti znamko in oddati pismo." Ricciardo, ki je zmago proslavil v zanj značilnem slogu (s požirki šampanjca iz svojega preznojenega dirkalnega copata), je imel na koncu skoraj deset sekund naskoka pred Fincema Bottasom in Räikkönenom. Medtem ko je bil Kimi, ki je tudi na Kitajskem izjemno priljubljen in je prejel najglasnejši aplavz z nabito polne glavne tribune, po slabšem začetku zadovoljen s končnim razpletom, pa Valtteri ni mogel skriti kančka razočaranja. "Glede na to, da sem imel do prihoda varnostnega avtomobila vse pod nadzorom, bi si zaslužil zmago." Naslednja dirka bo 29. t. m. v Bakuju.