Rožmanova rumena klapa ogroža zmajevo gnezdo

Tudi priprave za Evropo

Najboljši plejmejker Prve lige Telekom Slovenije Senijad Ibričić bo dres Domžal nosil tudi v prihodnji sezoni.

Prva liga Telekom Slovenije

1. Olimpija 26 19 5 2 48:11 62

2. Domžale 25 16 4 5 57:20 52

3. Maribor 25 15 7 3 42:20 52

4. Rudar 25 12 4 9 36:31 40

5. Celje 25 10 6 9 42:35 36

6. Gorica 25 9 4 12 26:34 31

7. Krško 24 7 5 12 30:41 26

8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21

9. Triglav 25 3 6 16 20:49 15

10. Ankaran 25 2 7 16 20:61 13

Naporen teden Olimpije

V primerjavi z Domžalami nogometaši Olimpije ne bodo imeli mirnih priprav na sobotni derbi Ljubljanske kotline. Zmaji bodo namreč jutri ob 17.15 v Celju odigrali povratno polfinalno tekmo za pokal Slovenije. Na domačem stadionu so zmagali z 2:1, zagotovo pa bodo precej energije izgubili v knežjem mestu. Cilj Ljubljančanov je jasen – uvrstitev v finale.

LJUBLJANA – Slovenska klubska nogometna scena je morda v najbolj norem tednu v tej sezoni. Po 26. krogu v Prvi ligi Telekom Slovenije je še vedno glavni predmet debat nedeljski sporni gol Olimpije proti Krškemu v gosteh, s katerim so si zmaji kljub zelo bledi predstavi zagotovili zmago in nove tri točke ter pred Domžalami in Mariborom ohranili prednost desetih točk. Na začetku akcije za golje bil namreč Olimpijin napadalecočitno v prepovedanem položaju, a stranski sodnikni dvignil zastavice. »Sploh ne bi govoril o nogometu. Sram me je, da na takšen način izgubljamo točke. Podobno se nam je zgodilo že na tekmi z Ankaranom. Moji fantje so si zaslužili vsaj točko, toda ko dobiš takšen gol ... Bilo je očitno, da je Abass v prepovedanem položaju cel meter, toda sodnik se sploh ni odzval. Nima smisla, da na takšen način izgubljamo točke. In to pred lepim številom gledalcev. Žal mi je,« je upravičeno razočaran in jezen po tekmi komentiral trener krškega. Njegov kolega na klopi Olimpijeje gosposko sprejel darilo sodnikov, diplomatsko se je izognil razglabljanju o sporni odločitvi ter priznal, da so se njegovi fantje dodobra namučili v Posavju. In na koncu štejejo le točke!Te v huronskem maršu na igrišču še naprej osvajajo Domžale, ki so doma odpravile še kranjski Triglav z goliiniz enajstmetrovke. Vsaj do nadaljnjega smo dobili tako težko pričakovani troboj za naslov prvaka, kjer pa bi se lahko razmerje spremenilo že ta teden. Maribor bo namreč že jutri ob 15. uri odigral preloženo tekmo 20. kroga s Triglavom v Kranju. Če bodo vijolični uspešni, se bodo Olimpiji približali na sedem točk. Tudi Domžale imajo tekmo manj; preloženo tekmo 20. kroga s Celjem bodo doma odigrale 18. aprila. No, že ta vikend, v 27. krogu, pa se bodo Domžalčani v soboto v Stožicah (16.55) pomerili z vodilno Olimpijo. Ta dvoboj bo neke vrste trenutek resnice za obe ekipi in hkrati morda velika prelomnica v tem državnem prvenstvu.Domžalčani imajo za sabo niz enajstih zaporednih zmag, zasedba trenerjadeluje naravnost zastrašujoče, saj to pomlad tekmecem v povprečju zabije več kot tri gole. Spomnimo se, da so bili rumeni poleti pravi hit v kvalifikacijah za ligo Evropa, kjer so klonili šele v 4. krogu proti Olympiquu iz Marseilla. »Ekipa s svojim karakterjem odlično dopolnjuje nesporno kakovost celotnega moštva. Fantje zelo dobro izvajajo in ponavljajo vsebinske stvari, ki jih želim videti v njihovi igri. Ni skrivnost, da se tudi v tem obdobju že pripravljamo na nastope v Evropi, saj je v poletnem premoru izjemno malo časa. V duhu tega si želimo na vsaki tekmi vseh devetdeset minut odigrati v visokem tempu, s čimer se približamo izzivom, ki nas čakajo na evropski ravni,« je pojasnil Rožman. Igre njegove ekipe in te besede so več kot imenitno povabilo na sobotni (16.55) derbi Ljubljanske kotline, ki bo usmeril boj za naslov prvaka.