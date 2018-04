Rise pokopali prvi tekmi, Italijani taktično spretnejši

BUDIMPEŠTA – Slovenski hokejisti so razočarani zapustili madžarsko glavno mesto. Na svetovnem prvenstvu divizije I-A niso izpolnili cilja, da bi se vrnilui v elitni razred svetovnega hokeja, saj niso osvojili enega izmed prvih dveh mest, ki omogočata napredovanje. V zadnjem, petem krogu SP so risi doživeli še tretji poraz proti Italiji (3 : 4), potem ko so na začetku turnirja klecnili proti Veliki Britaniji in Poljski, potem pa premagali Madžarsko in Kazahstan.



»To je bila čisto posebna tekma. Včasih takšne tekme dobiš, včasih jih izgubiš. Konec je bil precej neobičajen, oboji smo potrebovali tri točke, mi smo tvegali in zaigrali brez vratarja. Ker bi tudi Italija verjetno naredila isto. Bili smo zelo blizu uspeha, manjkal nam je mogoče kakšen strel, malo sreče. Na prvenstvu smo se vrnili po slabem začetku, danes pa ni bil naš dan,« je dejal selektor Kari Savolainen, ki je najverjetneje vodil svojo zadnjo tekmo. V tednu dni bo vodstvu Hokejske zveze Slovenije predal svojo poročilo, o svoji prihodnosti pa bo še razmislil. Kot kaže, ne bo nadaljeval kot selektor Slovenije. O tem lahko priča tudi stisk roke in zahvala za sodelovanje vsakemu slovenskemu novinarju posebej.



»Veliko razočaranje. Borili smo se vso tekmo, na koncu smo si bolj želeli kot Italijani. Mi smo potegnili ven vratarja, tvegali smo, na njihovo srečo so oni to izkoristili. Prvi dve tekmi sta nas potisnili nazaj, a smo še vedno imeli vse v svojih rokah. Želja je bila, a je bilo spet nekaj prečk, vratnic. Borili smo se, očitati ne moremo nikomur nič in to je to,« so bile besede kapetana Jana Urbasa.



Branilec Blaž Gregorc je povedal: »Nismo igrali slabo, ampak plošček ni šel v gol. Na koncu smo zadeli vratnico, iz vrat smo potegnili vratarja. Ne gremo v skupino A, kar smo si želeli, in to je to. Seveda smo na prvih dveh tekmah naredili napake, če bi ju bolje odigrali, tale zadnja sploh ne bi nič pomenila. Poskušali smo to obrniti in dati četrti gol, pa ni šlo.«