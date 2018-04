Real z Bayernom, Oblak proti Arsenalu

NYON – Po včerajšnjem žrebu polfinalnih parov nogometne lige prvakov je razburjenje zaradi spornega napredovanja Real Madrida v dvoboju z Juventusom in spektakularne zmage Rome proti Barceloni že zamenjalo novo pričakovanje. Nekdanji ukrajinski as Andrij Ševčenko je določil, da bomo spremljali obračuna Bayern - Real Madrid in Liverpool - Roma. Rimljani niso tradicionalni udeleženec nogometnih gala plesov, a so vsekakor prijetna osvežitev na najvišji ravni. Prvi tekmi bosta 24. in 25. aprila v Münchnu in Liverpoolu, povratni pa 1. in 2. maja v Madridu in Rimu. V dvoboju Bayerna in Reala gre za evropsko klasiko, velikana sta se doslej srečala 24-krat, vsak ima po enajst zmag. Leta 2014 je bil kraljevi klub v polfinalu boljši s skupnim izidom 5:0, lani v četrtfinalu pa so Madridčani premagali Bavarce s 6:3. Liverpool je igral z Romo v finalu pokala državnih prvakov leta 1984, ko je bila tekma v Rimu. Angleži so bili boljši po izvajanju enajstmetrovk. Zdaj bo Rimljanom nasproti stal tudi njihov nekdanji član, ubijalski golgeter​ Mohamed Salah.



V Nyonu so izžrebali tudi polfinalna para v ligi Evropa, kjer je v četrtfinalu izpadel Kevin Kampl z Lepizigom, saj je bil Olympique iz Marseilla boljši s skupnim izidom 5:3. Jan Oblak pa je z Atletico Madridom izločil Sporting iz Lizbone s skupnim izidom 2:1 in se bo v polfinalu pomeril z londonskim Arsenalom. Prva tekma bo v Londonu 26. aprila, kar je lahko majhna prednost za Oblakovo ekipo. Drugi par tvorita Olympique in Salzburg, povratna dvoboja bosta 3. maja.