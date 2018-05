Po grozljivem padcu slovenski spidvejist še vedno v komi

CMUREK – 1. maja se je na tekmi v avstrijskem Cmureku hudo poškodoval slovenski spidvejist Jan Pintar (17). Pintarja in Patrika Burija, ki je bil udeležen v grdem padcu, so odpeljali s helikopterjem v bolnišnico, kjer so ga uspavali v umetno komo, iz katere pa ga še vedno niso prebudili.



Pintar je utrpel poškodbe glave, odkar je v komi, pa so se menda pojavile nove krvavitve, poroča Ekipa. Njegov oče, prav tako spidvejist, Gregor Pintar je razkril, da je Jan dobil udarec v prsni koš in glavo. Kdaj ga bodo lahko prebudili iz umetne kome, ne ve. Držijo pesti Ob strašni nesreči, ki je pretresla spidvej, so na Janovi strani na facebooku njegovi navijači objavili številna sporočila s pozitivnimi mislimi in dobrimi željami. »V mislih smo vsako sekundo s tabo Jan … Drži se, bodi najmočnejši v teh trenutkih,« je le eden izmed zapisov.