Pismo, ki so ga Cerarju poslali zlati košarkarji

Sprejem košarkarjev na Kongresnem trgu. FOTO: Uroš Hočevar

LJUBLJANA – Evropski prvaki v košarki zahtevajo dostojno plačilo. V pismu, ki so ga naslovili na predsednika vlade, so zapisali, da želijo za svojo predstavo na lanskem prvenstvu nagrado, ki bo primerljiva z njihovimi konkurenti.Vlada jim je skupno izplačala 67.000 evrov. Ker se je strokovni štab nagradi odpovedal, je vsak košarkar po odštetem davku (25 odstotkov) prejel nekaj manj kot 4200 evrov. Srbi, ki so bili poraženi v finalu, so za primerjavo prejeli 20 tisoč evrov, Španci pa še deset tisočakov več.Pismo (objavljamo ga v izvirniku) so podpisali vsi košarkarji, ki so bili del zgodovinskega uspeha.Kaj točno so zapisali, lahko preberete spodaj.Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar!Spodaj podpisani košarkarji smo kot člani slovenske moške članske košarkarske reprezentance 17. septembra 2017 postali evropski prvaki, kar predstavlja največji uspeh v zgodovini slovenskega ekipnega športa.Z devetimi zmagami na prav toliko srečanjih je Slovenija prva reprezentanca po letu 2003, ki ji je uspel takšen dosežek. Kapetan Goran Dragić je bil izbran za najkoristnejšega košarkarja prvenstva, komaj 18-letni Luka Dončić pa je svojemu kapetanu družbo delal v najboljši peterki prvenstva.Ob koncu leta 2017 smo bili proglašeni za slovensko športno ekipo leta, Goran Dragić je bil izbran za športnika leta, Luka Dončić pa je v tej kategoriji zasedel tretje mesto. Poleg tega je bil Dončić proglašen tudi za obetavno športno osebnost. Prav tako smo prejemniki Bloudkove nagrade. Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS) je slovensko košarkarsko reprezentanco v izboru za najboljšo ekipo leta uvrstilo na četrto mesto.Glede na zapisano menimo, da si tudi s strani Republike Slovenije zaslužimo ustrezno denarno nagrado. Košarkarji in strokovni štab smo več kot tri mesece garali za ta izjemen uspeh, ki je sicer plod dolgoročnega dela v preteklih letih oziroma desetletjih. Igralci smo s tem, da smo ponosni branili barve naše države, skrajšali čas namenjen regeneraciji in pripravi na novo klubsko sezono. Na kocko smo postavili nadaljevanje naših klubskih karier.V času priprav in evropskega prvenstva smo zaradi obveznosti do Slovenije izjemno malo časa preživeli z družino in prijatelji. Premor med klubskima sezonama je sicer edina priložnost, da si lahko vzamemo čas za svoje najbližje, kar nam je večin med sezono onemogočeno, saj nastopamo za tuje klube.Vsak član srbske košarkarske reprezentance, ki smo jo premagali v finalu, je od države prejel nagrado v višini 20.000 evrov. Še višje nagrade so dobili Španci, ki so evropsko prvenstvo zaključili na tretjem mestu. Po naših informacijah je vsak član njihove reprezentance prejel po 30.000 evrov."Vsi člani slovenske košarkarske reprezentance, ki smo se septembra v Slovenijo vrnili z zlatimi medaljami okoli vratu, menimo, da si zaslužimo primerljivo nagrado kot naši tekmeci na evropskem prvenstvu, ne pa zgolj 67.000 evrov bruto za celotno ekipo.Zanima nas, ali bomo ustrezno denarno nagrado s strani Vlade Republike Slovenije sploh prejeli? V primeru, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen, nas zanima tudi, v kakšni višini in kdaj bodo nagrade podeljene oziroma izplačane? Najlepša hvala za odgovor in lep košarkarski pozdrav!