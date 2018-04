Nogometna zveza kaznovala Olimpijo

LJUBLJANA – Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je po tekmah 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije ljubljanski Olimpiji naložil plačilo 1600 evrov kazni zaradi »žaljivega vzklikanja, prižiganja bakel na tribuni in predkaznovanosti« njenih navijačev na obračunu z Domžalami.



Zaradi podobnih prekrškov bodo Novogoričani odšteli 450 evrov, Kranjčani pa bodo zaradi petih rumenih in dveh rdečih kartonov plačali 420 evrov. Nogometaš Triglava Alen Krcić bo zaradi rdečega kartona odsoten dve tekmi, njegov soigralec Momir Bojić pa eno.



Prav tako so pri NZS uvedli disciplinski postopek zoper kranjsko moštvo, očitajo mu domnevno nešportno in neprimerno vedenje navijačev ter pomanjkljivo organizacijo tekme.