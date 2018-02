Ne želi si vstati z levo nogo

LJUBLJANA – Vskočimo takoj v srž stvari. »Čuj, ti, olimpijske igre so pred vrati! Priprave so izrednega pomena, česar se seveda zelo dobro zaveda tudi Filip Flisar, ki bo v Pjongčangu zastopal barve Slovenije. Zato se je pred dnevi zatekel v bistro Suwon po nekaj nujnih korejskih fraz, da pa ne bo ostal lačen, se je na hitro naučil zrolati kimbap!« Torej vedno sproščeni Mariborčan na ZOI ne bo lačen ali jezikovno izgubljen, vse to pa je podlaga, da tudi na tekmovališču opravi tako, kot se šika. To bi bila osvojitev olimpijskega odličja, ki ga svetovni prvak v smučarskem krosu iz leta 2015 še nima. »Zato sem treniral in delal. Sicer rezultati do zdaj niso bili takšni, kot bi si jih želel (Flisar v letošnji sezoni svetovnega pokala še ni bil na stopničkah, op. p.), to je pri meni, če se pošalim, že standard. Če pogledamo statistiko, denimo v sezoni, ko sem osvojil naslov svetovnega prvaka, pa je letošnja sezona kar dobra. Pripravljen sem dobro, dol grem z dobrimi občutki in jasno ciljam najvišje,« je bradati Štajerec uvedel športno problematiko.

»To je tako, če ima tekmovalec morebiti nekaj slabših rezultatov od svojih pričakovanj, to še ne pomeni, da je pozabil smučati. Včasih tako pride, ni nekih strahov,« pretirano ne skrbi Flisarja, ki bo nastopil na svojih tretjih olimpijskih igrah, doslej ima osmo mesto iz Vancouvra in šesto iz Sočija.

»Vsake olimpijske igre so drugačne, prve te vedno prevzamejo, imajo neki posebni čar. Na drugih sem bil kar malce izgubljen, takrat že veš, za kaj gre, in se težje znajdeš. Tretje so pravi kompromis; da tam resnično uživaš v tem, kar je, in da tudi tekmovalno daš vse od sebe. Da vse opraviš tako, kot mora biti za vrhunski rezultat. Tempirati dnevno formo pa je najtežje. Dnevni formi se po mojem ne reče tako, ampak je vse bolj počutje. Vsak kdaj zjutraj vstane z levo nogo, če se to zgodi na olimpijskih igrah na dan tekmovanja, to ni fajn. Torej pomembno je, da dobro spiš in da nato oddirkaš tako, kot je potrebno. Če v Pjongčangu ne bi dobil odličja, bi bil razočaran, če bi vedel, da nisem storil vsega, kar bi lahko. Za zdaj pa si nimam kaj očitati.«

O uživanju na največjem športnem dogodku štiriletja je navrgel: »V življenju se da vedno uživati, ljudje morebiti mešajo pojma uživati, a da si pri tem resen in profesionalen hkrati, in drugačnim uživanjem, namreč uživati ne pomeni, da vse jemlješ z levo roko. V vsem, kar delaš, moraš uživati, da lahko dosegaš dobre rezultate. Treba je biti profesionalen, na stvari pa je treba gledati pozitivno. Vse doživetje je treba vzeti kot nekaj dobrega in se imeti fajn.« Filip Flisar je za konec o obisku edine prave korejske restavracije v Ljubljani dobrovoljno razložil: »To je bila dobrodošla izkušnja, sploh zame, saj rad jem. Uf, korejsko kulinariko imam še posebno rad. Kimči sem dejansko enkrat hotel pripraviti tudi doma, a ker je to fermentirana zelenjava, ga ni lahko narediti.«