Luka Dončić: Najbolj boli to, da nas je ignoriral g. Miro Cerar

LJUBLJANA – »Iskreno, ne gre za denar, čeprav menimo, da je žalostno, koliko denarja so nam namenili. Ta denar nikomur od nas ne bo spremenil življenja, je pa za marsikoga dobrodošel. Najbolj pa boli to, da nas je ignoriral g..« To so besede, ki jih je včeraj zapisal na twitterju. Več ni pojasnil.Mnogi so se odzvali na to, predvsem na del o denarju, nekateri pa menijo, da je vmešana celo politika.Med tistimi, ki se je oglasil včeraj, je bil tudi predsednik vlade Miro Cerar. »Zavedam se, da so športni uspehi uspešen promotor države ter da je šport pomemben gradnik zdravja celotne družbe. S tem namenom imamo sprejeta pravila, ki za vse športe enakovredno določajo višino izplačila nagrade za dosežen športni uspeh. Po teh pravilih pripada nagrada za zlato medaljo na evropskem prvenstvu v košarki 17.080 evrov. Glede na izjemen uspeh je naša vlada s posebnim sklepom Košarkarski zvezi Slovenije namenila za nagrade še dodatnih 50.000 evrov. 12. oktobra 2017 so bila ta sredstva nakazana Košarkarski zvezi Slovenije. Glede na to, da je bila nagrada namenjena vam, verjamem, da ste jo že prejeli,« piše. Poleg tega jim je bilo podeljeno še Bloudkovo priznanje: »Da bo lahko vsak član moške košarkarske reprezentance, ko bo izpolnil pogoje za upokojitev, upravičen do izplačila pokojnine. Danes bi tako vsak dobil vsaj 1500 evrov mesečne pokojnine. S tem smo kot družba pokazali, da cenimo vaš prispevek še dolgo po tem, ko zbledi lesk prejetih medalj.«Pojasnil je še, da se je 11. decembra lani srečal s predstavniki Košarkarske zveze Slovenije, ki so mu predstavili pričakovanja o dodatnem povečanju nagrad: »Takrat sem povsem jasno povedal, da dodatnih sredstev za nagrade ne morem obljubiti, da pa lahko pri pristojnih ministrstvih preverim, ali smo glede tega izkoristili vse pravne okvire in finančne zmožnosti. Prav tako sem zagotovil, da bomo v prihodnjem mandatu naredili vse, da bo spremenjena zakonodaja, ki bo znala bolje nagraditi dosežke vseh vrhunskih športnih rezultatov, ne glede na vrsto športa. O vsem tem so bili torej predstavniki Košarkarske zveze Slovenije neposredno seznanjeni. Nato je marca sledilo vaše pismo, ki sem ga v tednu mojega odstopa nemudoma posredoval ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je bilo glede možnih rešitev nato v neposrednem stiku s Košarkarsko zvezo Slovenije.«Mnenja med komentatorji so deljena. Nekateri so zgroženi, zakaj jim vendar država ne da več denarja, saj da po doseženem to zaslužijo, spet drugi menijo, da dobljeno sploh ni tako slabo.je, denimo, zapisal: »Podpiram igralce, pa vseeno mislim, da ste totalno spregledali dejstvo, da ste dobili Bloudkovo priznanje. To bo recimo zain Luko drobiž, ampakin ostali bodo imel pa 'fix' penzijo 1500 €. Denar zdaj in takoj? Ja, tega pa v Sloveniji ni za nobenega ... Razen za referendume ...«Tudi poslanec SMCje opozoril, da je vlada KZS denar nakazala že lani: »Ej, Luka...carj(i) si/ste ampak ne se pustit zlorabljat tko grdo.«Nekaj pa je tudi takih, ki menijo, da gre le za predvolilne igrice ...