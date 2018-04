Lewis in Max zakopala bojno sekiro

LJUBLJANA – Če je mogoče soditi po hitrejšem drugem prostem treningu, se na jutrišnji veliki nagradi Kitajske v formuli 1 (s startom ob 8.10) obeta prava srhljivka. Najboljšo četverico je namreč ločila le dobra desetinka sekunde! Na vrhu semaforja rezultatov se je – kot že po prvem treningu – s časom 1:33,482 znašel Lewis Hamilton (Mercedes), pičlih sedem tisočink je za njim zaostal drugouvrščeni Kimi Räikkönen (Ferrari), na tretjem mestu je pristal Hamiltonov ekipni kolega Valtteri Bottas (+ 0,033), četrti pa je bil drugi Ferrarijev as Sebastian Vettel (+ 0,108), zmagovalec obeh letošnjih preizkušenj v Melbournu in Sahirju. Ker povrhu niti petouvrščenega Maxa Verstappna ni ločilo veliko od vrha (+ 0,341), pri čemer so v Red Bullu z zadovoljstvom ugotavljali, da imajo še precej rezerv, je pričakovati zares razburljivo dirko v Šanghaju. Mladi Nizozemec je sicer ob prihodu na Kitajsko zakopal bojno sekiro s Hamiltonom, s katerim sta se minulo nedeljo dodobra ozmerjala zaradi medsebojnega trka v Bahrajnu. Slabše jo je tedaj s počeno gumo in poznejšim odstopom odnesel Verstappen, medtem ko je angleški šampion lahko nadaljeval preizkušnjo in jo po spektakularnih prehitevalnih manevrih končal na tretjem mestu, potem ko jo je začel šele z devetega startnega položaja »Tepec! To je bila povsem nepotrebna poteza, iz njegovega zornega kota pa tudi neumna, saj si je z njo uničil dirko. Čeprav Max še ni dolgo v formuli 1, si je privoščil že kopico napak,« se je Hamilton jezil na Verstappna, ki mu ni ostal dolžan. »Zelo dobro sem ga prehitel, mu pustil dovolj prostora, on pa se je zaletel naravnost v mojo gumo, zaradi česar bi ga morali kaznovati,« je bentil 20-letni Nizozemec. Medtem sta očitno že pozabila na neprijetno bližnje srečanje v Sahirju, kar sta pokazala tudi s četrtkovim stiskom rok. Zanimivo je, da je prvi korak naredil 13 let starejši Anglež. »Pomembno je, da pokažeš spoštovanje do drugega, ne glede na to, ali si starejši ali mlajši.«