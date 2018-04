Končno odštevanje

Peter Solberg komaj čaka na novo sezono.

Slavje z ekipo po izjemni lanski sezoni

VOLKSWAGEN Novi volkswagen polo R supercar (2018)

Lani sem bil prijazen, letos bom zahtevnejši!

13

stopničk, od tega osem zmag, sta lani dosegla Johan in Petter.

Ta uspeh je celo za voznika, kot stain, edinstven: ko sta pripeljala svojega pola GTi s šeststo konji na lanski predsezonski start, je bilo vse še popolnoma novo. V naslednjih mesecih sta na 12 tekmah serije ​world RX kar trinajstkrat pristala na stopničkah, od tega sta osemkrat zmagala. Johan je lahko že dve dirki pred koncem sezone v Latviji slavnostno odprl šampanjec, saj je imel nedosegljivo vodstvo.Za nekdanjega world RX in WRC-šampiona Pettra je bila to morda sladko-kisla izkušnja. Čeprav ga je Johan premagal v boju za naslov najboljšega voznika, je osvojitev ekipnega naslova odtehtala ves trud. Letos bo za Pettra druga sezona pod Volkswagnovim okriljem. Osvojitev dvojnega naslova ostaja cilj, vendar z eno razliko, tokrat je trikratni svetovni FIA-prvak odločen pristati na vrhu. Čez zimo je intenzivno treniral in se pripravljal z ekipo v Torsbyju na Švedskem. Pred sezono smo ga pocukali za rokav.Za kaj takega ni nikoli časa. Trudimo se, da bomo 110-odstotni. Trdo smo garali, da smo vozilo še izboljšali. Naš glavni cilj v predsezoni je bil izboljšati podrobnosti. Konkurenca bo letos močna, zato moramo biti kar se da najbolje pripravljeni.(sin, op. p.) je medtem prav tako opravil nekaj voženj in testiranj, jaz pa sem ob tem dirkal na švedskem reliju s svojim starodobnikom, modrim ford escortom. Če sem iskren, mi je bilo dovolj, vendar je pomembno, da med dirkanjem nimaš premora in nadaljuješ nabiranje kilometrov.Ne, nobenega pritiska ni čutiti – to je fantastičen občutek. Sem sanjač, in ko nekaj osvojim, to tudi hitro pozabim in se začnem posvečati naslednjemu cilju. Zdaj prihajajočemu prvenstvu.Če sem iskren, sem zaradi osvajanja letošnjega naslova najboljšega voznika zelo pod pritiskom. Lani sem se bolj osredotočil na ekipni naslov, letos pa sem pripravljen narediti še kaj več, da bom najboljši voznik! Seveda si to želi tudi Johan – tako da imamo močno ekipo, ki se bo borila za dobre rezultate, ne glede na to, kaj se bo zgodilo.Fantastičen. Imeti ekipo in ekipnega kolega, s katerim lahko sodeluješ in ki lahko doseže marsikaj, postane svetovni prvak, je čudovita stvar. To je zame močna motivacija. Tudi ponosen sem na to, kar smo vsi skupaj dosegli, seveda pa si želim letos biti še boljši in osvojiti naslov.Seveda. Lani sem bil prijazen, letos bom zahtevnejši!Glavna lekcija je bila, da nam je uspelo ustvariti klimo v ekipi, da smo lahko tekmovali z dvema avtoma in se medsebojno spoštovali. Preden se je sezona začela, smo imeli načrt, kako bomo delali z dvema vlečnima avtoma in 80 zaposlenimi. Za nas je bilo pomembno, da smo si med seboj delili informacije o vozilih in delu na poti do osvojenih naslovov.Na začetku sezone smo imeli velik sestanek z vsemi mehaniki, drugimi člani ekipe in Johanom, na katerem smo debatirali o tem, kaj vse je pomembno, da zmagamo. Lahko je reči, da si želiš zmagati, doseči to pa je nekaj povsem drugega. Gre za veliko majhnih stvari, ki so pomembne pri uspehu. Rekel sem, da če sledimo našemu načrtu in ga spoštujemo, je vse mogoče.Niti ne. Seveda se bo nivo tekmovanja letos spet dvignil, tako da bo težje, vendar moramo biti dovolj pametni, da ne končamo z niti enim slabim rezultatom, ki bi lahko ogrozil celotno sezono.Avto je odličen! Kar precej sprememb je bilo opravljenih. Treba je opraviti še nekaj dela, saj ne smeš biti nikoli povsem zadovoljen. Seveda moraš biti prepričan o tem, da je vse tako, kot mora biti. Razvoj se nikoli ne sme ustaviti, saj če boš imel na prvi dirki pritožbe, potem je že prepozno. Nekaj malega je še treba postoriti, a imamo še nekaj dni pred dirko v Barceloni, vendar smo večinoma zadovoljni z vozilom.Gre za eno veliko novost in dosti majhnih, ampak o tem za zdaj še ne smem govoriti. Kar lahko povem, je, da je letošnji polo evolucija lanskega. Nismo naredili novega avta, smo pa ga izboljšali na vseh področjih.Dirke v Ameriki in na novih progah so nekaj, kar že dolgo podpiram. Mislim, da bo zelo zanimivo za nove oboževalce in trge, na katerih se bo naš šport pojavil. Upam, da bomo dobili dirke tudi v Aziji – pomembno je pridobivati nove proge. Oditi z Lydden Hilla je bilo težko. Je fantastična proga in obožujem jo.Niti ne. Moramo biti usmerjeni v prihodnost in v razvoj, zato je treba imeti dobro kombinacijo zgodovinskih prog in novih. Mislim, da je to formula, ki bo ohranjala navdušenje nad našim športom.Trenutno se končujejo dela na tovornjakih in prikolicah – mi imamo novo scanio, ki bo delala družbo novim prikolicam. Testiranja so končana, v Silverstonu so bila zadnja, zdaj je čas za Barcelono!