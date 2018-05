Kokoškov piše zgodovino, je novi trener moštva Phoenix Suns  

NEW YORK – Ekipa NBA Phoenix Suns je v sredo za svojega novega trenerja izbrala 46-letnega Igorja Kokoškova, ki je septembra lani popeljal reprezentanco Slovenije do prvega naslova evropskih prvakov v zgodovini. Kokoškov je tako postal prvi trener kluba v zgodovini lige NBA, ki ni bil rojen v ZDA.



Generalni direktor moštva Phoenix Suns Ryan McDonough je dejal, da je bil Kokoškov pionir skozi vso košarkarsko kariero in klubu prinaša obilo visoke ravni trenerskih izkušenj. McDonough je spomnil, da je bil Kokoškov eden prvih pomočnikov trenerjev študentske lige NCAA in poklicne lige NBA.



»Slovenijo je povedel do prvega naslova evropskih prvakov v zgodovini države. Igorjeve ekipe so se vedno osredotočale na razvoj igralcev, na ustvarjalni slog igre in imajo za seboj nize uspehov,« je še dodal McDonough.



Kokoškov je bil pomočnik trenerja pri ekipah Los Angeles Clippers (2000–2003), Detroit Pistons (2003–2008), Phoenix Suns (2003–2013), Cleveland Cavaliers (2013–2014) in Orlando Magic (2015), v svoji 18. sezoni v NBA pa je pomočnik trenerja pri Utah Jazz.



V Srbiji rojeni Kokoškov je dobil ameriško državljanstvo junija 2010, v letih od 2008 do 2015 pa je trikrat spravil reprezentanco Gruzije skozi kvalifikacije za evropska prvenstva. K Phoenixu se bo preselil, ko konča delo pri Utahu, prevzema pa eno slabših ekip letošnje sezone NBA, ki je nanizala le 21 zmag ob 61 porazih, kar je najslabši izid v zgodovini kluba.



Po prvih treh tekmah sezone je bil s položaja trenerja odpuščen Earl Watson, dela vršilca dolžnosti trenerja pa je potem opravljal Jay Triano. Zaradi slabe statistike bo Phoenix lahko na letošnjem naboru izbiral najboljše nove igralce med prvimi in med njimi je pri vrhu tudi slovenski as Luka Dončič.