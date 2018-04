Kdor kupi vstopnico, ima pravico do varnosti

Boljši jutri

ROMAN ŠIPIč Nogomet je lepši brez pirotehnike. FOTO: Roman Šipić

Delovna skupina

LJUBLJANA – Pirotehnika ne spada na športne tribune. To se zavedajo tudi pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), ki je minuli teden v Ljubljani v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije pripravila strokovno izobraževanje s področja pirotehnike. Ena od osrednjih nalog in ciljev Uefe je prizadevanje za popolno ukinitev uporabe pirotehnike na nogometnih stadionih, do cilja pa želi evropska zveza priti predvsem z ozaveščanjem in izobraževanjem. »Uporaba pirotehnike je najpogostejši incident, ki je prisoten na tekmah pod okriljem Uefe. Poleg tega povzroča zaskrbljenost v okviru domačih ligaških tekmovanj, katerih organizator je NZS,« so poudarili na Nogometni zvezi Slovenije.Slušatelji so bili deležni zanimivih tematik in predavanj: pirotehnika in z njo povezane težave na nogometnih tekmah, vrste uporabljenih pirotehničnih sredstev, uporabniki in uporaba pirotehnike, preventivne strategije in taktike, preventivna vaja, strategije reševanja incidentov, taktike odziva, odzivna vaja ter spreminjanje obnašanja navijačev.Na izobraževanju so bili tudi predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, policije, direktorata za upravne notranje zadeve, zbornice za razvoj zasebnega varovanja, predstavniki klubov, gasilci itd. »Izmenjali smo si dragocene izkušnje in poglede, ob tem pa podali temeljno sporočilo: le z združenimi močmi lahko ustvarimo boljši jutri na nogometnih stadionih!« je povedal, vodja varnosti in področja integritete pri NZS. »Dialog z navijaškimi skupinami je ves čas prisoten. Organizirane navijaške skupine so izvrsten navijač, ko so prijetne in obzirne do vseh drugih. Ko pride do deviacij, ko se ogroža tuje zdravje in varnost, ali pa se prekinja potek igre, vse to pa so zadeve, ki zmotijo druge!« je dejal Koželj in spomnil na šolski primer zglednega navijanja mariborskih Viol, ki so svoj klub NK Maribor bodrile na tekmah lige prvakov brez enega samega incidenta.Uefino izobraževanje je imelo tudi mednarodno komponento. Izpostavljeno je bilo, da se regije v Evropi razlikujejo tudi na področju problematike pirotehnike. Tu je svoje moči združila tudi jugovzhodna Evropa, ki družno nastopa pri reševanju tovrstne problematike.z Nogometne zveze Bosne in Hercegovine je poudaril pomen delovne skupine. Ustanovljena je bila lani na pobudo, ki je po delu na NZS postal svetovalec za varnost prina Uefi. »Območje Balkana se sooča s podobnimi težavami. V BiH sta osrednja problema uporaba pirotehnike, ki je morda še večja kot drugje, in zastarela infrastruktura, ki so jo gradili pred 50, 60 leti. Za nameček imamo stadione v središču mesta, zato je težko v takih razmerah pripravljati tekme visokega tveganja,« še opozori Hajlovac.