Ilka na svetovni vrh z okrepitvijo iz ZDA

Nov Sopotnik

Do odhoda na priprave na južno poloblo naj bi bila končana pogajanja med ekipo Ilke Štuhec in Smučarsko zvezo Slovenije o novi pogodbi..

Vrnitev v Kanadi

LJUBLJANA – Jeseni se je aktualni smukaški svetovni prvakinjipodrl svet, nesrečna poškodba na treningu v Pitztalu ji je vzela minulo sezono in nastop na olimpijskih igrah. Namesto na nove tekme je pred dobrega pol leta zaradi strgane križne vezi morala pod nož v švicarski Basel. Danes je 27-letna Ilka z mislimi pri novi sezoni, poškodba je preteklost, ambicije pa vnovič šampionske. »V levem kolenu ni nič hudega, desno se še malo potoži, tako kot prej, nič takega, česar ne bi bilo možno obvladovati,« je Ilka v svojem opisala opisala svoje zdravstveno stanje. Kolena so pripravljena na največje napore in izzive.»Ko prideš enkrat na takšno raven, ni prostora za kompromise. Z vsakim kompromisom namreč nekaj izgubiš,« je dodala Ilkina mama, ki ostaja del spremenjene, bolje rečeno okrepljene Ilkine ekipe, ki se že pripravlja na novo sezono svetovnega pokala. Vodji ekipe Ilka Team Darji Črnko, trenerjuin kineziologinjise je pridružil nov serviser; izkušeni in tudi v tujini preizkušeni, ki je nazadnje deloval v ZDA, še prej pa v Kanadi in na Švedskem. »Serviserja smo iskali že po lanski sezoni, a smo bili prepozni. Zdaj smo se tega lotili prej, izbor je izvrsten,« je Darja Črnko pohvalila novinca v zasedbi, 42-letnega Trboveljčana. V ekipi ni več. Po prihodu novega serviserja bo imela Darja Črnko več časa za načrtovanje in logistiko, pri čemer ji je prej veliko pomagal tudi trener Koštomaj. Sopotnika so veseli tudi zato, ker bo na plačilni listi Stöcklija, kar je še dodaten dokaz, kako pri švicarskem proizvajalcu smuči cenijo Štuhčevo. »Vse gre v pravo smer. Zdaj tudi že povsem zares treniramo. Občutki so vedno boljši, pred prvomajskimi počitnicami smo že začeli trenirati tudi zahtevnejše postavitve. Vse je super,« je Ilka polna optimizma. Opreme ni menjala, v teh tednih niti ne bo opravila posebnih testiranj smuči. »Ob takih testih je pomembno, da že imaš prave smučarske občutke,« je pojasnila Mariborčanka, ki se zaveda, da jo čaka precej garanja, da bo spet dobra stara Ilka.Tudi Gregor Koštomaj je pozitivno ocenil dosedanje Ilkino prosto smučanje, v prihodnjih dneh sledijo nadaljnje zahtevnejše postavitve. Svoje je in še bo s kondicijsko pripravo dodala tudi Anja Šešum, ki je obljubila, da ne bo manjkalo veslanja in plesa. »Pričakovanj trenutno ni,« ostaja skromna Ilka, ima pa eno samo željo – da bi ji koleno dobro služilo. Do konca meseca ljubezni bodo treningi potekali na ledeniku Kaunertal, poleti odhaja na Norveško, potem pa še v Čile. Ali bo vnovič združila moči z moško ekipo za hitre panoge, še ni povsem jasno. Ima pa načrt, da bi se v svetovni pokal vrnila v kanadskem Lake Louisu, ki bo med 30. novembrom in 2. decembrom gostil dva smuka in superveleslalom.