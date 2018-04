Gogi razočaran, ker vlada ni nagradila košarkarjev

Dončić bo potreboval pomoč

Goran Dragić danes le bežno spremlja svoj matični klub Slovan iz Ljubljane. Je pa vesel, da ekipa, zbrana okoli predsednika Nika Klanška, zgledno vodi klub. Goran se po koncu kariere spogleduje z možnostjo, da bi morda tudi sam kupil kakšen klub. A v Sloveniji le, če se bo spremenila zakonodaja na tem področju.

LJUBLJANA – Ko se novinarji pogovarjamo z, se po navadi vse začne in konča pri reprezentanci. Tokrat je pobudo prevzel kar 31-letni Dragić in jasno sporočil, da je svoje v dresu Slovenije odigral. »Vsi bi me radi prepričali, jaz sem svoje povedal in odigral,« je dal Dragić tokrat jasno vedeti, da so vsa potovanja v Miami na to temo nesmiselna. To je na svoji koži pred dnevi izkusil tudi generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije, ki je v ZDA odšel tudi z namenom, da pri Goranu preveri, ali ima še kaj moči in volje, da Sloveniji poleti pomaga pri zaključku prvega dela kvalifikacij za SP 2019. »Prepovedal sem mu, da bi se o tem pogovarjala. Nič o poslu, zato smo imeli dovolj drugih tem, ko smo odšli na kosilo,« je Dragić še podkrepil svojo odločenost, da je reprezentanca zanj zaprta knjiga. Ga pa jezi, ker slovenska država ni izpolnila obljube, ki jo je dala. Prav Nesterović je v pogovoru za Slovenske novice razkril, da je premier dr.obljubil pomoč pri izplačilu dostojnih nagrad za osvojitev naslova evropskega prvaka. O denarju, ki je bil obljubljen, pa ne duha ne sluha. »To je žalostno. Vlada je obljubila KZS, zdaj pa vemo, kaj je z vlado. Smo v temi, ne vemo, kaj bo. Upam pa, da se to vendarle nekako reši,« Dragić še vedno verjame, da bodo politiki držali besedo in izpolnili obljubo. Reprezentanca je svoje opravila z odliko, Dragić pa je bil najkoristnejši košarkar 40. evropskega prvenstva.»Evropsko prvenstvo je lep spomin, hkrati pa super osnova za mojo sezono v ligi NBA. Dobro sem treniral celo poletje, v reprezentanci sem se dobro pripravil in prišel že ogret v Ameriko,« Goran ne pozabi omeniti in pohvaliti vsega, kar mu je reprezentanca dala. Nasmeh na obraz mu nariše tudi omemba All Stars tekme, kjer je letos zasluženo nastopil in se predstavil svetovni javnosti. Zdaj se ukvarja z odpravo manjših poškodb, trener moštva Miami Heatpa mu odmerja počitek, da bi njegov zmaj v končnici lige NBA spet navduševal. Končnica se nasmiha tudi Goranovemu dobremu prijatelju, ki je Gogiju pomagal v ključnih letih v Phoenixu. Ameriški analitiki napovedujejo, da obstaja možnost, da v ZDA združita moči Kokoškov in. Dobro obveščeni viri napovedujejo, da bo Kokoškov novi trener Phoenixa, ki pa srčno upa, da v svoje mreže na junijskem naboru ulovi zvezdnika Reala. »Dobro bi bilo, če bi lahko Igor in Luka sodelovala. Dončić bo potreboval pomoč v prvi in drugi sezoni,« se Goran spomni svojih začetkov v severnoameriški poklicni ligi, kjer je danes eden najboljših organizatorjev igre. Kljub temu je bil še kako vesel, da se je v Miami pred koncem te sezone vrnil legendarni, ki je po Goranovih besedah s sabo prinesel 15 let izkušenj in liderstvo. Tudi zato se od Miamija pričakuje še več v končnici, kjer se bo najboljših 16 ekip pomerilo za naslov prvaka.