FOTO: Orli do prve zmage na Super Bowlu, a smrt zavila NFL v črnino

MINNEAPOLIS – Podajalec Philadelphie Eagles Nick Foles je zvezda nedeljskega superbovla (Super Bowl), finala lige NFL. Z izjemno predstavo je bil uspešnejši od podajalca moštva New England Patriots Toma Bradyja in je Orle povedel do presenetljive zmage z 41 : 33 in prvega superbovla v zgodovini kluba.

A le uro pred velikim finalom je iz Indianapolisa prišla žalostna vest. V prometni nesreči je umrl 26-letni igralec ekipe Indianapolis Colts Edwin Jackson (26). Tamkajšnje policijsko poročilo navaja, da je za tragedijo kriv Alex Cabrera Gonsales (36), ki je vozil pijan in brez vozniškega dovoljenja. Jackson je imel 16 nastopov za Coltse, v letošnji sezoni pa je bil poškodovan.

Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.

We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59R pic.twitter.com/7gVR9PvmuA

— Indianapolis Colts (@Colts) February 4, 2018