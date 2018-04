Dončić ne bo edini Slovenec na naboru NBA

LJUBLJANA – Čez tri dni poteče rok za prijavo na nabor severnoameriške košarkarske lige NBA. Vse oči so uprte v zvezdnika madridskega Reala, a ga je s prijavo na nabor prehitel(branilec, 197 cm), nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije, ki zdaj igra za italijanskega prvoligaša Brindisi.Mesičkov menedžerje na twitterju potrdil, da se je Blaž, ki bo junija dopolnil 21 let, prijavil na nabor lige NBA. Rok za prijavo je sicer 22. april, že prijavljeni košarkarji pa se lahko umaknejo do 11. junija.