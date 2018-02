Dokazi nezadostni, dopingiranci gredo v Pjongčang?

VIDEO: Avdića so pošteno nategnili

Denis Avdić z Radia 1, ki se sam rad pošali na tuj račun, je bil tokrat žrtev potegavščine svojih sodelavcev. V svojem avtu je ulovil miško in njegovi sodelavci so to znali izkoristiti. Poglejte, kaj so mu naredili in kako se je odzval