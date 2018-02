Arbitri oklofutali olimpijske šefe

LOZANA – Ni kaj, arbitri Mednarodnega športnega razsodišča (CAS) v Lozani so prisolili fino zaušnico vodstvu Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ko so včeraj preklicali dosmrtni dopinški suspenz 28 ruskim športnikom (od skupno 43), ki jih je po aferi na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 suspendiral MOK. Med športniki, ki jim je CAS odpravil suspenz, tako da jim ne bo treba vračati olimpijskih kolajn iz Sočija 2014, so tudi prvak v smučarskem teku Aleksander Legkov, prvak v skeletonu Aleksander Tretjakov in sankač Albert Demčenko. V Lozani menijo, da so bili dokazi proti omenjenim 28 športnikom, ki jim je CAS potrdil rezultate, ki so jih dosegli na OI v Sočiju 2014, »nezadostni«, da bi lahko utemeljili, da so prekršili protidopinška pravila v zvezi z domnevnim sistemskim dopingom v državi med olimpijskimi igrami v Sočiju 2014. Ob tem je CAS za dodatnih enajst vpletenih športnikov potrdil, da so bili »dokazi MOK proti njim ustrezni«, a jim je skrajšal dopinški suspenz in ga omejil le na igre v Pjongčangu (9.–25. februar).

V ruskih športnih in političnih krogih je zavladalo pravo olajšanje. »Veseli smo, da je pravica končno zmagala. Odločitev CAS pomeni, da so naši športniki čisti,« je hitel zatrjevati ruski minister za šport Pavel Kolobkov, ki pričakuje, da bo MOK omenjenim športnikom dovolil nastop na OI v Južni Koreji. Toda pri MOK so za zdaj neomajni, vztrajajo, da bodo lahko letos pod olimpijskimi krogi nastopili le ruski športniki z njihovega seznama. »Odločitev CAS ne pomeni, da bodo športniki iz skupine 28 oproščenih zdaj povabljeni na igre. Tudi tisti, ki niso sankcionirani, še nimajo avtomatično privilegija za nastop na olimpijskih igrah,« so sporočili iz krovne športne organizacije. Na njenem seznamu je sicer 169 ruskih športnikov, ki bodo v Pjongčangu tekmovali kot posebna ekipa, kot olimpijski športniki iz Rusije pod zastavo MOK. Pri MOK so zadovoljni, da je CAS potrdil kazni za enajst ruskih športnikov zaradi manipulacije z njihovimi odvzetimi vzorci, ki je sad sistemsko vodenega dopinga Rusije med OI v Sočiju 2014. Obenem pa v MOK obžalujejo, da CAS tega ni upošteval tudi pri preostalih 28 primerih. »CAS je tokrat zahteval še večje dokaze kot pred njim Oswaldova komisija ter športno razsodišče. To bi lahko imelo resne posledice v boju proti dopingu v športu,« opozarjajo šefi olimpijskih iger. V zakulisju pa že teče hud boj, da bi pomiloščene spravili na igre. Ruski predsednik Vladimir Putin je vladi že naročil, naj v Sočiju organizira posebne igre za suspendirane športnike.