Amerika bo Dončića plačala z milijoni

22,7 znaša statistični indeks Luke Dončića po rednem delu najboljšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Šest let bo od tedaj, ko je 13-letni fantičiz Ljubljane dokončno prepričal Realove oglednike, da so ga povabili v kraljevi klub. Zanj se je zanimal tudi turški Fenerbahče, ki danes gotovo obžaluje, da se ni bolj potrudil in v svoje vrste zvabil verjetno najbolj talentiranega igralca zadnjih desetletij. Očepa je pripomnil, da je šel sin v Real za sladoled in kokakolo, predvsem pa po košarkarsko in osebnostno rast. Matiin oče sta ga izmenjaje obiskovala. Real je dobro poskrbel za fanta, ki je na treningih in tekmah mlajših selekcij dokazal, da ni le eden od mnogih. Luka je imel vedno nekaj več. Predvsem lahkotnost in otroško igrivost, ki ju je ohranil vse do članske konkurence. Pri 19 letih je košarkarski zvezdnik, ki ga pozorno spremlja tako Evropa kot verjetno njegov novi drugi dom Združene države Amerike.Za Luko je izjemen redni del evrolige, ki ga je končal kot neuradno najkoristnejši igralec tega prestižnega tekmovanja. Po uvodnih 30 tekmah rednega dela najboljšega klubskega tekmovanja na stari celini je v povprečju nanizal 16,9 točke, 4,8 skoka, 4,6 podaje in 1,2 pridobljene žoge, kar je bilo dovolj za statistični indeks 22,7. Real je popeljal do 5. mesta in četrtfinala s Panathinaikosom.Luka je bil štirikrat najkoristnejši igralec kroga, sicer pa je tretji strelec rednega dela, pred njim sta le Rus(21,4) in Francoz(17,1). Da je dobil tako vlogo v Realu, je v prvi vrsti zaslužen sam, a če se španski zvezdnikavgusta lani na pripravah reprezentance ne bi poškodoval, bi bilo verjetno drugače. Po novem je žoga in usoda Reala v rokah Luke Dončića, ki je zaupanje trenerjamojstrsko upravičil.Verjetno se je v minulih mesecih že naveličal nenehnih vprašanj o odhodu v ligo NBA ter primerjav s (prihajajočimi) zvezdniki. Gordijski vozel je presekala kar Lukova mama, ki je pred tekmo Crvene zvezde in Reala 30. marca letos potrdila, da se bo Luka prijavil na nabor, ki bo 21. junija v New Yorku. Ravno ob koncu španskega prvenstva, v katerem se Real spogleduje z novo krono. Veliko pozornost mu namenjajo tudi ugledni ameriški mediji s športno mrežo ESPN na čelu, ki je Luko v simulaciji nabora postavila kar na prvo mesto! Do zdaj je bil na naboru najvišje izbrani Slovenec, ki je bil leta 2002 15. izbor Houstona.Kje bo Dončić pristal, je težko napovedati. Po nekaterih izračunih ima največ možnosti prav Phoenix. Tu pa se lahko splete že nova zgodba, v katero je vključen tudi selektor evropskih prvakov. Ameriški mediji so pred časom poročali, da je prav Igor glavni kandidat za novega trenerja v Arizoni.»Če bi Igor in Luka sodelovala, bi bilo dobro za Luko, ki bo prvi dve sezoni potreboval nekaj pomoči, da se navadi na ritem​ NBA,« je pred dnevi dejal, ki dobro ve, kaj pomeni taka pomoč. Prav Kokoškov je bil tisti, ki je stal ob strani Dragiću v Phoenixu, ko je bil sprva na stranskem tiru. Da bi Kokoškov in Dončić združila moči, si želi tudi menedžerska agencija BDA, ki bdi nad kariero obeh, hkrati pa ima v svojem portfelju glavne slovenske reprezentante (brata Dragić,) in nekdanje igralce ().Ko se je Dončić po številnih špekulacijah lani pojavil v dresu reprezentance in izdatno prispeval k osvojitvi evropskega naslova, je bilo takoj jasno, komu bo kapetan reprezentance Goran Dragić predal dirigentsko palico. »Lahko smo zelo ponosni, da imamo tak biser v Sloveniji, kot je Luka Dončić. Z 18 leti je že dokazal, da je pravi lider. Zato verjamem, da bo v prihodnosti še veliko medalj!« je dejal Dragić na sprejemu v Ljubljani. Vprašanje pa je, koliko bo Dončić sploh lahko pomagal reprezentanci. Ker se kvalifikacije za velika tekmovanja (SP in EP) igrajo med sezono, je jasno, da ga iz lige NBA ne bo. In ni izključeno, da bi mu v prvem in drugem poletju v novem klubu svetovali, naj se raje posveti pripravi na sezono, kot pa da izgublja čas z reprezentanco. Precej bo odvisno tudi od pogodbe v NBA, če bo v njej tudi kak člen glede reprezentance, ki ga poleti potrebuje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.Morda pa bomo Luko vendarle še gledali v Evropi. Vsaj še ena sezona v Madridu bi ekipi pomagala prebroditi pomladitev zasedbe. Morda bi k tej odločitvi lahko prispeval tudi napovedan podpis pogodbe sKlemnom Prepeličem, ki si ga Real menda zelo želi.